Combinata nordica: Johannes Lamparter al comando a Kulm dopo il salto dal trampolino di volo

Si è aperta la prima storica tappa della Coppa del Mondo di combinata nordica che prevede il salto da un trampolino di volo, a Kulm, in Austria. A guidare la Compact Race odierna è il padrone di casa Johannes Lamparter.

Il leader della classifica generale era già stato il migliore ieri nel PCR e si ripete: 207,6 i punti ed un salto incredibile a 236,5 metri, nettamente il più lungo di giornata.

È sicuramente un peccato per lui il format di gara con i distacchi già programmati, altrimenti avrebbe fatto il vuoto. Alle spalle di Lamparter troviamo il francese Marco Heinis, con 6” di ritardo, mentre partirà nel fondo a 12” il finlandese Ilkka Herola. Ha fatto molta più fatica il campione olimpico Jens Luraas Oftebro che chiude dodicesimo e avrà da recuperare 42”.

Ricordiamo che in gara ci sono solamente trenta atleti e non partecipano combinatisti italiani.