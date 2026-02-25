Combinata nordica, tappa storica a Bad Mitterndorf. Per la prima volta si salta su trampolino di volo

Il 27 febbraio 2026 rappresenterà una data epocale per la combinata nordica. Per la prima volta nella storia si disputerà una gara con il segmento di salto tenuto su un trampolino di volo. L’evento senza precedenti andrà in scena sul Kulm, l’impianto austriaco edificato nei pressi di Bad Mitterndorf. La competizione avrà valore per la Coppa del Mondo.

Va rimarcato come i combinatisti non siano degli sprovveduti, molti di loro hanno effettuato ed effettuano salti sui trampolini di volo come apripista o test jumper, ottenendo peraltro misure ragguardevoli. Le perplessità legate all’organizzare gare di combinata nordica basandosi sul volo erano legate soprattutto ai distacchi generati dal segmento di salto.

Il rischio era di avere differenze abissali fra gli atleti più capaci e quelli viceversa maggiormente portati per lo sci di fondo. Ecco perché, nonostante l’idea di cimentarsi su Flying Hill fosse affascinante, non era mai stata davvero cavalcata. Non bisogna dimenticare come già agli albori del XXI secolo se ne vaticinasse la possibilità, che rimaneva tuttavia solo sul piano teorico.

L’opportunità di portare le gare di volo nella dimensione concreta è stata fornita dal concepimento del format ‘Compact’, quello dove i distacchi di partenza nello sci di fondo sono forfettari e legati alla mera posizione occupata dopo il segmento di salto.

Nel momento in cui si è compreso che questa tipologia di competizione poteva rappresentare una grande possibilità da sfruttare, si è giustamente optato per gettare il cuore oltre l’ostacolo ed entrare in un territorio inesplorato.