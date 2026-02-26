Combinata nordicaSci NordicoSport Invernali
Combinata nordica: Johannes Lamparter al comando nel PCR a Bad Mitterndorf
Appuntamento storico per la Coppa del Mondo di combinata nordica. Per la prima volta, infatti, nel weekend andrà in scena una gara che avrà il segmento di salto su un trampolino di volo.
Oggi è andato in scena il Provisional Competition Round, il salto che potrebbe essere preso in considerazione in caso di problemi metereologici nei prossimi giorni. Al comando troviamo il leader di Coppa, l’austriaco Johannes Lamparter, con 217,9 punti, 220,5 metri saltati ed anche il vantaggio del gate abbassato.
Inseguono a distacchi limitati dati dal format (quello della Compact Race) il finlandese Ilkka Herola, che con 221 metri ha trovato il salto più lungo di giornata, e l’altro austriaco Thomas Rettenegger. Ottava posizione al momento per il due volte campione olimpico Jens Luraas Oftebro.
Non erano al via atleti italiani, presenti solamente trenta combinatisti in questa tappa.