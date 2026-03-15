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Combinata nordica: Ida Marie Hagen chiude la stagione con la vittoria in casa ad Oslo
Ultima gara della stagione per la Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile. Gundersen con 5 chilometri di sci di fondo e salto dall’Holmenkollbakken per chiudere l’annata.
Non poteva non vincere la dominatrice della sfera di cristallo, Ida Marie Hagen. Undicesima vittoria su quattordici gare per la fuoriclasse norvegese che ha sfruttato una gran prova di salto (seconda dopo il primo segmento di gara) per fare il vuoto sugli sci stretti.
Una volata è andata a decidere il podio con il colpo a sorpresa della veterana statunitense Tara Geraghty-Moats che è riuscita a beffare sull’allungo la finlandese Minja Korhonen. Quarta l’altra americana Alexa Brabec, terza dopo il salto.
Ricordiamo che non c’erano impegnate italiane in questo appuntamento norvegese.