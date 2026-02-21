Superbike
Classifica Mondiale Superbike 2026: Bulega vola al comando
Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molo ricco.
Dopo l’avvio in Australia, la stagione si svolgerà interamente in Europa con due appuntamenti in Italia (13-14 giugno a Misano e 26-27 settembre a Cremona), due eventi in Spagna (Aragon e Jerez), due prove in Portogallo (Portimao ed Estoril), la Classica di Assen e poi Ungheria, Cechia, Gran Bretagna, Francia.
Nicolò Bulega è il grande favorito per la conquista del titolo piloti: dopo il secondo posto dell’anno scorso e il trasferimento di Toprak Razgatlioglu in MotoGP, l’alfiere della Ducati punta a mettere le mani sull’ambita corona delle derivate di serie, ma dovrà stare attento a una concorrenza che potrebbe creare dei grattacapi. Di seguito la classifica del Mondiale Superbike.
CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE (dopo gara-1 GP Australia)
- NICOLO BULEGA 25
- YARI MONTELLA 20
- LORENZO BALDASSARRI 16
- AXEL BASSANI 13
- SAM LOWES 11
- IKER LECUONA 10
- ALEX LOWES 9
- MIGUEL OLIVEIRA 8
- ALBERTO SURRA 7
- DANILO PETRUCCI 6
- GARRETT GERLOFF 5
- TARRAN MACKENZIE 4
- ANDREA LOCATELLI 3
- TETSUTA NAGASHIMA 2
- RYAN VICKERS 1