Classifica Mondiale Superbike 2026: Bulega vola al comando

41 secondi fa

Nicolò Bulega / Lapresse
Nicolò Bulega / Lapresse

Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molo ricco.

Dopo l’avvio in Australia, la stagione si svolgerà interamente in Europa con due appuntamenti in Italia (13-14 giugno a Misano e 26-27 settembre a Cremona), due eventi in Spagna (Aragon e Jerez), due prove in Portogallo (Portimao ed Estoril), la Classica di Assen e poi Ungheria, Cechia, Gran Bretagna, Francia.

Nicolò Bulega è il grande favorito per la conquista del titolo piloti: dopo il secondo posto dell’anno scorso e il trasferimento di Toprak Razgatlioglu in MotoGP, l’alfiere della Ducati punta a mettere le mani sull’ambita corona delle derivate di serie, ma dovrà stare attento a una concorrenza che potrebbe creare dei grattacapi. Di seguito la classifica del Mondiale Superbike.

CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE (dopo gara-1 GP Australia)

  1. NICOLO BULEGA 25
  2. YARI MONTELLA 20
  3. LORENZO BALDASSARRI 16
  4. AXEL BASSANI 13
  5. SAM LOWES 11
  6. IKER LECUONA 10
  7. ALEX LOWES 9
  8. MIGUEL OLIVEIRA 8
  9. ALBERTO SURRA 7
  10. DANILO PETRUCCI 6
  11. GARRETT GERLOFF 5
  12. TARRAN MACKENZIE 4
  13. ANDREA LOCATELLI 3
  14. TETSUTA NAGASHIMA 2
  15. RYAN VICKERS 1
