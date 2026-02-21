Classifica Mondiale Superbike 2026: Bulega vola al comando

Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molo ricco.

Dopo l’avvio in Australia, la stagione si svolgerà interamente in Europa con due appuntamenti in Italia (13-14 giugno a Misano e 26-27 settembre a Cremona), due eventi in Spagna (Aragon e Jerez), due prove in Portogallo (Portimao ed Estoril), la Classica di Assen e poi Ungheria, Cechia, Gran Bretagna, Francia.

Nicolò Bulega è il grande favorito per la conquista del titolo piloti: dopo il secondo posto dell’anno scorso e il trasferimento di Toprak Razgatlioglu in MotoGP, l’alfiere della Ducati punta a mettere le mani sull’ambita corona delle derivate di serie, ma dovrà stare attento a una concorrenza che potrebbe creare dei grattacapi. Di seguito la classifica del Mondiale Superbike.

CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE (dopo gara-1 GP Australia)