Superbike, Nicolò Bulega domina le due sessioni di prove libere a Philip Island

La stagione della Superbike è ufficialmente iniziata. Sull’iconico circuito di Philip Island andrà infatti in scena questo weekend il primo dei dodici appuntamenti del Mondiale 2026. Nella notte italiana sono andate in scena le prime due sessioni di prove libere, al termine delle quali i protagonisti hanno potuto saggiare le nuove moto per il GP d’Australia.

Come previsto, il miglior tempo nella prima sessione è stato fatto segnare da Nicolò Bulega. L’italiano, vice campione del mondo, ha rimarcato la sua superiorità firmando l’impressionante crono di 1:28.858. Il reggiano, in sella alla sua Ducati, è stato nettamente il più veloce in pista ed ha anticipato di più di mezzo secondo (+0.524) Sam Lowes con la sua Ducati del team ELF Marc VDS. Terzo quindi Alex Bassani (Bimota, +0.689), quarto Yari Montella (Ducati, +0.703).

Nella seconda sessione il risultato non è cambiato. Bulega ha continuato a volare sul circuito di Philip Island chiudendo con il miglior crono in 1:29.101, leggermente peggio della FP1. Il centauro azzurro ha comunque già dimostrato oggi tutta la sua forza ed il ruolo da assoluto favorito per il titolo. Dietro di lui non lontano Alex Lowes (Bimota) a 253 millesimi. Sempre terzo Alex Bassani (Bimota, +0.367) mentre in quarta posizione si rivede Alvaro Bautista (Ducati, +0.381).