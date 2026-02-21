Sport in tvSuperbike
Superbike, GP Australia 2026: orari Superpole Race e gara-2, tv, streaming
Andato in archivio il sabato, il Gran Premio di Australia, primo appuntamento del Mondiale Superbike 2026, proseguirà oggi con una domenica ricca di eventi. Si continuano infatti ad assegnare, dopo gara-1, i primi punti di questa stagione sull’iconico tracciato di Philip Island. Nicolò Bulega può già prendere il largo nella classifica generale?
Il reggiano, con l’assenza di Razgatlioglu, sembra essere il principale favorito per il titolo ed una partenza favorevole nel primo dei dodici appuntamenti in programma potrebbe già essere un segnale. Vedremo chi riuscirà a competere con la Ducati del centauro azzurro , già superiore a tutti gli avversari nelle due prove libere disputate.
La maggior parte dei punti però si assegneranno in questa domenica. Dopo il Warm-Up delle 00.30 italiane, si scenderà di nuovo in pista nella notte, alle ore 03.00, per affrontare la prima Superpole Race della stagione. Dopo la gara corta, i piloti si schiereranno nuovamente sulla griglia alle ore 06.00, quando si spegneranno i semafori per dare il via all’importantissima gara-2, che concluderà il weekend australiano.
PROGRAMMA SUPERBIKE GP AUSTRALIA 2026
Domenica 22 febbraio (orari italiani)
Ore 00.30-00.40 Warm-Up
Ore 03.00 – Superpole Race – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208) e TV8
Ore 06.00 – Gara-2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208) e TV8
DOVE VEDERE IL GP AUSTRALIA 2026 IN TV E STREAMING
Diretta tv: su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208) e TV8
Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv, TV8.it
Diretta Live testuale: OA Sport