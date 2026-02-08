Curling, definite le semifinaliste del doppio misto alle Olimpiadi: c’è l’Italia! Crollano Canada e Svizzera

Si è delineato il quadro delle semifinaliste nel torneo di curling doppio misto che sta animando le Olimpiadi Invernali 2026 sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Manca ancora una giornata al termine del round robin, ma non cambierà l’identità delle quattro ammesse alla fase a eliminazione diretta: Gran Bretagna, USA, Italia e Svezia si sono garantite l’accesso alla fase a eliminazione diretta che metterà in palio le medaglie.

Gli scozzesi hanno sconfitto l’Italia per 9-6 grazie a un finale di elevato respiro tecnico e si sono garantiti il primo posto in classifica, mentre Amos Mosaner e Stefania Constantini sono incappati nella terza battuta d’arresto nella fase a girone unico: l’ultima partita contro gli USA (lunedì 9 febbraio, ore 19.05) servirà per determinare il piazzamento in classifica, sarà secondo posto proprio davanti agli americani in caso di successo oppure quarta posizione in caso di ko, alle spalle anche della Svezia.

I Campioni del Mondo hanno festeggiato il passaggio del turno grazie ai risultati favorevoli provenienti dagli altri campi: il Canada ha clamorosamente perso contro la Corea del Sud per 9-5 (formidabile break a metà partita degli asiatici, con tre punti nel quarto e due marcature nel quinto end), la Svizzera è crollata per 6-3 contro la Norvegia (gli scandinavi hanno dettato legge con due punti in power-play nel settimo parziale e hanno poi strappato la mano) e gli USA si sono imposti in volata sulla Svezia per 8-7.

Il quadro delle possibili semifinali si è già delineato: Italia-Gran Bretagna e USA-Svezia in caso di ko del binomio tricolore nello scontro diretto con gli americani, Italia-USA e Gran Bretagna-Svezia in caso di successo di Mosaner/Constantini nel testa a testa di domani mattina. Di seguito il quadro dettagliato dei risultati odierni e la classifica del torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI

Gran Bretagna vs Italia 9-6

USA vs Svezia 8-7

Norvegia vs Svizzera 6-3

Corea del Sud vs Canada 9-5

CLASSIFICA CURLING DOPPIO MISTO OLIMPIADI 2026

1. Gran Bretagna 8 vittorie (9 partite disputate), qualificata alle semifinali

2. USA 6 vittorie (8 partite disputate)

3. Italia 5 vittorie (8 partite disputate)

3. Svezia 5 vittorie (9 partite disputate)

5. Svizzera 4 vittorie (8 partite disputate)

6. Canada 3 vittorie (8 partite disputate)

6. Corea del Sud 3 vittorie (8 partite disputate)

6. Norvegia 3 vittorie (8 partite disputate)

9. Cechia 2 vittorie (8 partite disputate)

9. Estonia 2 vittorie (8 partite disputate)