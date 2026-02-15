Bruttissima caduta nel Big Air delle Olimpiadi: Lajunen immobile a terra. Tabanelli quinto dopo la prima run

Un bruttissimo incidente ha avuto luogo nelle qualificazioni del Big Air maschile, disciplina dello sci freestyle protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il finlandese Elias Lajunen è caduto durante l’esecuzione del salto, picchiando duramente sulla neve di Livigno e rimanendo immobile a terra. L’atleta è stato prontamente soccorso, la speranza è che si tratti solo di una brutta botta e che non ci siano gravi conseguenze.

Il classe 2007 stava affrontando la prima run, dopo aver concluso lo slopestyle dei Giochi al 18mo posto cinque giorni fa, ma purtroppo ha commesso un errore e l’esito è stato quello meno sperato. Ha fatto il proprio debutto in Coppa del Mondo durante la stagione in corso, chiudendo al 19mo lo slopestyle di Snowmass e al 29mo quello di Laax, sempre nel mese di gennaio.

Il migliore della prima run è stato il francese Matias Roche, che ha stampato il vertiginoso punteggio di 95.25 e ha preceduto lo statunitense Mac Forehand (93.25), il connazionale Timothe Sivignon (93.00) e l’austriaco Matej Svancer (92.25). Il nostro Miro Tabanelli è ottimo quinto con 91.90, ricordiamo che ogni atleta esegue tre salti, vengono sommati i due migliori punteggi e i primi dodici classificati si qualificano alla finale.