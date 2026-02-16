Clamoroso ribaltone nel monobob! Elana Meyers scavalca Nolte ed è oro olimpico a 41 anni!

Elana Meyers Taylor ha conquistato la medaglia d’oro nel monobob femminile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La statunitense è stata in grado di completare una rimonta sensazionale. Laura Nolte, infatti, stava comandando la gara sin dalla prima manche, ma nella giornata odierna la 41enne nativa di Oceanside ha messo in scena due discese straordinarie. Il coronamento di una grandissima carriera. Meyers Taylor, infatti, aveva già conquistato 3 argenti e 2 bronzi olimpici. Le mancava solo l’oro.

Elana Meyers Taylor ha concluso con il tempo complessivo di 3:57.93 (59.49, 59.85, 59.08 e 59.51) beffando per 4 centesimi Laura Nolte (59.44, 59.68, 59.15 e 59.70), mentre completa il podio la statunitense Kaillie Armbruster Humphries (59.78, 59.65, 59.08 e 59.54) a 12. Una battaglia meravigliosa spalmata in quattro manche.

Chiude in quarta posizione la tedesca Lisa Buckwitz (1:00.00, 59.98, 59.11 e 59.67) a 89 centesimi, quinta per la svizzera Melanie Hasler a 1.06, mentre è sesta la canadese Melissa Lotholz a 1.31. Settima la statunitense Kaysha Love a 1.34, ottava l’australiana Bree Walker a 1.56, quindi nona la danese Maja Voigt a 1.92 con la francese Margot Boch che completa la top10 a 2.02.

Dopo la terza manche al comando si trovava Laura Nolte che manteneva 15 centesimi di vantaggio su Elana Meyers Taylor, mentre Kaillie Humphries era terza a 24 centesimi. Le azzurre, invece, si fermavano in 23a posizione con Simona De Silvestro a 4.25 e in 24a e ultima per Giada Andreutti a 4.80, chiudendo anzitempo la loro gara. Non aveva preso il via alla manche, infine, l’austriaca Katrin Beierl.