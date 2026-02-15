Monobob, Laura Nolte da record svetta nella prima manche. Deludono le italiane

Una straordinaria Laura Nolte ha chiuso al comando la prima manche della gara di monobob femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sulla pista intitolata ad Eugenio Monti la tedesca ha messo in mostra una discesa impeccabile e ha iniziato con il piede giusto la sua caccia alla medaglia del metallo più pregiato. In casa Italia, invece, Simona De Silvestro e Giada Andreutti chiudono ampiamente fuori dalla top10 con distacchi già pesanti.

Laura Nolte ha messo a segno il tempo di 59.44 nuovo record del tracciato chiudendo con 5 centesimi di vantaggio sulla statunitense Elana Meyers Taylor mentre è terza la sua connazionale Kaysha Love in 59.54. Quarta posizione per un’altra statunitense, Kaillie Humphries, a 34 centesimi, mentre è quinta la svizzera Melanie Hasler a 54.

Sesta posizione per la francese Margot Boch a 58 centesimi, settima per la tedesca Lisa Bucwitz a 62 centesimi dalla vetta, quindi ottava la danese Maja Voigt a 66, nona la canadese Cynthia Appiah a 67, quindi completa la top10 la tedesca Kim Kalicki a 70. Chiude in undicesima posizione l’australiana Bree Walker a 75 centesimi. Non va oltre la 23a posizione Simona De Silvestro in 1:01.04 a 1.60 dalla vetta, mentre è addirittura 25a ed ultima Giada Andreutti in 1:01.21 a 1.77.

Come proseguirà il programma della gara di monobob femminile? Le atlete torneranno in scena alle ore 11.50 per la seconda manche. Domani, lunedì 16 febbraio, invece, si deciderà tutto. Alle ore 19.00 scatterà, infatti, la terza manche, mentre alle ore 21.06 sarà la volta della quarta e decisiva che andrà ad assegnare titolo e medaglie.