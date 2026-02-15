Laura Nolte ancora al comando del monobob dopo la seconda manche. Lontane le azzurre

Laura Nolte non si accontenta ed è ancora al comando della gara di monobob femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 al termine della seconda discesa. Sulla pista di Cortina d’Ampezzo, intitolata ad Eugenio Monti, abbiamo assistito ad una manche che ha confermato le posizioni in vetta la classifica e, anche, le prove non eccezionali dell’italiane.

Laura Nolte comanda con il tempo complessivo di 1:59.12 con un margine di vantaggio di 22 centesimi sulla statunitense Elana Meyers Taylor quindi terza la sua connazionali Kaillie Humphries a 31. In quarta posizione troviamo la svizzera Melanie Hasler a 78. Dopo una buona prima manche scivola in quinta posizione la statunitense Kaysha Love a 89.

Sesta la tedesca Lisa Buckwitz a 92 centesimi quindi settima l’australiana Bree Walker a circa un secondo. Simona De Silvestro si trova in 22a posizione in 2:01.84 mentre Giada Andreutti è ancora ultima in 2:01.97

Come proseguirà il programma della gara di monobob femminile? Domani, lunedì 16 febbraio, invece, si deciderà tutto. Alle ore 19.00 scatterà, infatti, la terza manche, mentre alle ore 21.06 sarà la volta della quarta e decisiva che andrà ad assegnare titolo e medaglie.