Bob a 2, la Germania monopolizza il podio già dopo la prima manche. Buon avvio di Baumgartner

Iniziato il cammino del bob a 2 maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ovviamente, dopo la prima di quattro run sulla Eugenio Monti, al comando troviamo la Germania che sta monopolizzando il podio come da pronostico.

Il grande favorito Johannes Lochner non ha tradito le aspettative e ha già fatto il vuoto: nuovo record della pista in 54.68 e praticamente medaglia d’oro già ipotecata visti i distacchi abissali che ha inflitto ai rivali.

Inseguono i connazionali: Adam Ammour è secondo a 44 centesimi, Francesco Friedrich è terzo a 48 centesimi, poi il vuoto. Quarta posizione per lo statunitense Frank Del Duca, a 72 centesimi, quinta per il coreano Jinsu Kim a 85 centesimi.

Tutto sommato più che discreta la run di Patrick Baumgartner con Robert Mircea: l’azzurro paga un distacco pesante, nove decimi, ma è in sesta posizione e in piena lotta per la top-5. Il podio appare irraggiungibile.