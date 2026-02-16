Sorpresa Tommaso Saccardi in slalom! 10° con pettorale altissimo! Guida McGrath, fuori Vinatzer

Il norvegese Atle Lie McGrath sfrutta perfettamente il pettorale numero uno e si mette al comando del complicatissimo slalom maschile della Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Una prima manche segnata ovviamente da una fitta nevicata, con il manto decisamente instabile e soprattutto con una visibilità davvero al limite, che ha portato a tantissime uscite o comunque con prove portate al traguardo tra mille difficoltà e con distacchi abissali.

In testa dunque alla classifica c’è proprio McGrath, che ha preceduto di 59 centesimi lo svizzero Loic Meillard, partito con il pettorale numero 2 e che si è dunque salvato dal disastro successivo. Un piccolo capolavoro lo ha fatto l’austriaco Fabio Gstrein, che con il 12, in un momento davvero complicatissimo per fare il tempo, si è inserito in terza posizione a 94 centesimi dalla testa.

Quarto posto per il norvegese Timon Haugan (+0.96), mentre dalla quinta posizione del belga Armand Marchant (+1.20) il distacco sale sopra il secondo. Sesto il norvegese Henrik Kristoffersen (+1.59), che ha preceduto l’austriaco Marco Schwarz ed il francese Clement Noel (+1.96), con quest’ultimo che ha commesso una serie di errori clamorosi.

Nono l’austriaco Michael Matt (+2.20) davanti ad uno straordinario Tommaso Saccardi, che con il pettorale numero numero 37 riesce ad inserirsi al decimo posto (+2.23). L’emiliano ha gestito al meglio la prima parte senza prendersi rischi e poi si è sciolto nella seconda, trovando anche degli ottimi settori. Nella seconda manche sicuramente potrebbe sentire la pressione del momento, ma intanto va a caccia di un sogno.

Tantissime le uscite illustri, partendo soprattutto dal brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, che sognava la doppietta dopo la storica vittoria di sabato in gigante. Sono usciti poi anche dei possibili candidati alle medaglie come il francese Paco Rassat, il finlandese Eduard Hallberg e l’austriaco Manuel Feller.

Una prima manche disastrosa per gli altri azzurri. Purtroppo si conclude nel peggiore dei modi l’Olimpiade di Alex Vinatzer, che ha davvero pagato la pressione di questi Giochi casalinghi, uscendo dopo poche parte (prima una scivolata e poi un’inforcata successiva dopo il recupero). Fuori anche Tommaso Sala, che ha provato a rischiare e giocarsi il tutto per tutto, ma forse serviva più calma per pensare solo di arrivare al traguardo. Tobias Kastlunger ha terminato la sua manche (18°, +3.21), ma verrà squalificato dalla giuria per aver saltato una porta.