Chi affronta Milano nei quarti di Champions League? Sfida titanica contro una corazzata a guida italiana

Milano affronterà il VakifBank Istanbul nei quarti di finale della Champions League di volley femminile: dopo aver strapazzato le non irresistibile greche dell’Olympiacos nei playoff, le meneghine proseguiranno la propria avventura nella massima competizione continentale affrontando la corazzata turca in un doppio confronto da dentro o fuori.

Si preannuncia un testa a testa particolarmente intenso e complicato per le ragazze di coach Stefano Lavarini, chiamate a superare una delle grandi pretendenti alla conquista del massimo trofeo europeo. Il Vero Volley affronterà la compagine allenata da Giovanni Guidetti e che tra le proprie fila può annoverare delle autentiche fuoriclasse come la bomber Tijana Boskovic, la schiacciatrice Marina Markova, le centrali Zehra Gunes e Chiaka Ogbogu.

Il sestetto in giallo aveva primeggiato nel proprio girone davanti a Scandicci (soffertissimo successo al tie-break in occasione della sfida di ritorno) e si erano qualificate direttamente ai quarti di finale, mentre nel campionato turco occupano la prima posizione. In palio la qualificazione alla semifinale, da disputare contro la vincente del match tra Conegliano e le turche dello Zeren Spor Ankara.