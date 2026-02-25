Milano sbriga la pratica Olympiacos: Pietrini alza il motore, Egonu concretizza e quarti di Champions League

Milano ha completato il compito decisamente agevole contro l’Olympiacos e si è qualificata ai quarti di finale della Champions League di volley femminile: dopo la netta affermazione con il massimo scarto nella tana della compagine greca, le meneghine si sono imposte con uno schiacciante 3-0 (25-12; 25-18; 25-11) di fronte al proprio pubblico della Opiquad Arena di Monza nel playoff di ritorno e si sono così meritate il diritto di proseguire la propria avventura nella massima competizione europea.

Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno regolato le elleniche per quattro volte nel giro di tre mesi (le prime due nella fase a gironi) e tanto è bastato per rientrare tra le migliori otto compagini del Vecchio Continente, ma ora l’asticella si alzerà sensibilmente: il prossimo incrocio da dentro o fuori sarà contro il VakifBank Istanbul, corazzata allenata da Giovanni Guidetti che guida il campionato turco e che sarà decisamente arcigna da superare per la terza forza della Serie A1.

La partita odierna ha ben poco da dire: le rosablù hanno preso le redini del gioco nelle battute iniziali dei tre set, hanno allungato in maniera perentoria e hanno schiacciato le avversarie con parziali senza appello in appena 66 minuti di gioco. Alcune big sono rimaste in campo soltanto per i primi due set: l’opposto Paola Egonu (9 punti), la schiacciatrice Rebecca Piva (9), la centrale Hena Kurtagic (8), la palleggiatrice Francesca Bosio e il libero Eleonora Fersino.

A risultato acquisito sono subentrate la regista Kamerynn Miner, il martello Khalia Lanier (4, in recupero fisico), l’opposto Vita Akimova (7), la centrale Nicole Modesti (1) e il libero Juliette Gelin che hanno affiancato la schiacciatrice Elena Pietrini (13 punti) e la centrale Benedetta Sartori (7), mentre è rimasta a riposo totale la centrale Anna Danesi. Tra le fila dell’Olympiacos le migliori sono state Yasmine Abderrahim (7), Angeliki Emmanouilidou (6) e Kenia Carcaces (7).