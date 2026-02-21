Champions League femminile, sconfitta indolore per la SIS. Eliminate Rapallo ed Ekipe Orizzonte

Si conclude con il bilancio negativo di tre sconfitte in altrettante uscite la quinta giornata dello Stage Group di Champions League di pallanuoto femminile per le formazioni italiane. I passi falsi dolorosi sono senza dubbio quelli incassati da Rapallo Pallanuoto ed Ekipe Orizzonte Catania che perdono la possibilità di giocarsi la qualificazione nell’ultimo turno.

La quinta giornata dello Stage Group di Champions League di pallanuoto femminile si apre con la sconfitta del Rapallo Pallanuoto. A Budapest le liguri cedono 16-13 in casa del Ferencvaros e compromettono in maniera definitiva le residue possibilità di accedere ai quarti di finale. Pesa sulla prova della squadra ospite il brutto approccio al match testimoniato dallo 0-4 dei primi otto minuti.

Le magiare mandano a segno otto giocatrici di movimento e trovano nella scatenata Gurisatti, top scorer del match con una cinquina, la protagonista di giornata. La compagine ungherese controlla agevolmente l’andamento del match, va via in progressione e, solo dopo aver messo il risultato con il 16-9 di inizio quarto parziale, allenta la tensione e consente alla truppa di Antonucci di ridurre le distanze grazie al break di 4-0 messo a segno nei minuti finali.

Incassa la beffa nel finale e abbandona le residue speranze di una difficile qualificazione ai quarti di finale anche l’Ekipe Orizzonte, superato 12-11 dal CN Matarò. Alla Comunale di Nesima le etnee partono ancora una volta male, chiudono i primi otto minuti sotto 4-3 e arrivano all’intervallo lungo sul 5-7. Le etnee si scuotono all’intervallo lungo, rientrano in acqua con piglio ben diverso e grazie ad una ispiratissima Bronte Halligan, top scorer della sfida con cinque reti, impattano sul 10-10. Il sette allenato da Martina Miceli riesce addirittura a passare in vantaggio con il guizzo di Viacava per l’11-10, ma la beffa arriva nel finale con il punto decisivo dell’11-12 siglato da Bertran Vidal a 35 secondi dal suono della sirena conclusiva.

La giornata si chiude con la battuta d’arresto della SIS Roma, sconfitta 13-11 dalle ungheresi dell’Eger. Le capitoline partono forte e chiudono i primi otto minuti in vantaggio per 5-2. Le magiare però non si disuniscono, continuano a giocare ed escono fuori alla distanza in maniera prepotente con l’11-6 dei tre tempi successivi che consente loro di ribaltare le sorti della contesa. In evidenza Rebecca Parkes e Kincso Kenez con un poker. Le capitoline, già qualificate per i quarti di finale, abdicano, con un turno di anticipo, nella lotta per la conquista del primo posto.

CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026

Fase a gironi – 5ª giornata

Gruppo B

L’Ekipe Orizzonte– Assolim CN Mataró 11-12

CN Terrassa- Astralpool CN Sabadell 9-7

Classifica: Assolim CN Mataró 15, Astralpool CN Sabadell 8, Ekipe Orizzonte 4, CN Terrassa 3.

Gruppo C

Spandau 04 Berlin- Vouliagmeni NC 6-19

FTC Telekom Waterpolo- Rapallo Pallanuoto 16-13

Classifica: FTC Telekom Waterpolo 13, Vouliagmeni NC 11, Rapallo Pallanuoto 6, Spandau 04 Berlin 0.

Gruppo D

CN Sant Andreu- ZV De Zaan 13-9

SIS Roma– One Eger 11-13

Classifica: CN Sant Andreu 15, SIS Roma 9, ZV De Zaan 3, One Eger 3