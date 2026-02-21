Conference Cup, De Akker Bologna e Circolo Nautico Posillipo passano ai quarti di finale

Si chiude con un bilancio ampiamente positivo e con l’obiettivo centrato per entrambe le formazioni il sabato delle formazioni italiane nel Qualification Round II di Conference Cup. De Akker Bologna e Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo vincono i loro incontri e passano ai quarti di finale che si disputeranno dal 19 al 22 marzo.

Nella quarta giornata del girone D la Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo travolge 12-4 la Stella Rossa Belgrado, centra la terza vittoria in altrettante uscite e imprime il sigillo della matematica sulla qualificazione ai quarti di finale. Nella sfida di domani con gli spagnoli del Matarò i partenopei si giocheranno il primato in classifica.

I padroni di casa, costretti a rinunciare all’infortunato capitan Mattiello, sbloccano le ostilità con Cuccovillo, contano su un ottimo Izzo, il classe 2007 para due rigori, chiudono i primi otto minuti sul 2-1 e dilagano nei tempi centrali con un micidiale break di 9-2 grazie a cui mettono il risultato in cassaforte.

In apertura di giornata la formazione italiana supera 16-15 ai rigori l’A-Polo Sport Management. Nel match contro i georgiani, compagine tra le cui fila milita la leggenda ungherese Denes Varga, la formazione bolognese chiude il primo tempo in svantaggio 5-3, impatta sul 7-7 a metà partita e agguanta il pareggio quando Bragantini, con la stoccata dai sei metri, firma il 12-12. Nella serie dei tiri di rigore risultano decisivi la parata di Valle su Alekseev e l’errore di Srdan Vuksanovic, mentre per il sette in calottina scura sbaglia Painter.

Nella partita serale contro i croati del VK Primorje i bolognesi s’impongono 17-14. Il sette in calottina scura, dopo aver chiuso sul 6-6 il quarto di apertura, orienta la contesa a proprio favore grazie al micidiale break di 4-0 operato nel secondo parziale. Si mette in evidenza Matteo Bragantini, top scorer del match con un poker. La truppa di Mistrangelo tornerà in acqua domani mattina, terzo impegno in ventiquattro ore, per giocarsi il primo posto in classifica con gli ungheresi della Honved.

CONFERENCE CUP PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026

Sabato 21 febbraio

Girone C

A-Polo Sport Management-De Akker Team 15-16 dtr

VK Primorje-Endo Plus Service Honved 9-10

Montpellier Waterpolo- A-Polo Sport Management 13-20

VK Primorje-De Akker Team 14-17

Classifica

De Akker Team 8, Endo Plus Service Honved 8, A-Polo Sport Management 7, VK Primorje 1, Montpellier Water Polo 0.

Girone D

BVK Crvena Zvezda- WPC Dinamo Tbilisi 11-9

CN Matarò-Sete Natation 22-7

CN Posillipo-BVK Crvena Zvezda 12-4

WPC Dinamo Tbilisi -CN Matarò 9-17

Classifica

CN Posillipo 9, CN Mataró 9, BVK Crvena Zvezda 5, Sete Natation 1, WPC Dinamo Tbilisi 0.