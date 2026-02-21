Carlos Alcaraz dopo la vittoria a Doha: “È stato un grande inizio di anno, sono stato mentalmente forte”

È un Carlos Alcaraz in versione deluxe quello visto questa sera nella finale dell’ATP 500 di Doha. Il numero uno al mondo ha regolato in poco più di 50 minuti Arthur Fils con il punteggio di 6-2 6-1, aggiudicandosi il 26esimo torneo in carriera, il nono negli ultimi tredici disputati. Il fuoriclasse spagnolo, inoltre, allunga a trenta partite la striscia di vittorie consecutive sul cemento outdoor.

Il match è stato un totale monologo del murciano che ha lasciato solo tre game al francese, tornato a Doha a far rivedere sprazzi del suo miglior tennis prima dell’infortunio. In questo avvio di 2026 Alcaraz sembra imbattibile e dopo aver conquistato a Melbourne il Career Grand Slam ottiene subito un altro trofeo che lo porta a più di 3000 punti di vantaggio da Sinner nella classifica ATP.

Dopo la premiazione, lo spagnolo ha dichiarato: “È stato un grande inizio di anno. Ad essere onesto non è stato facile perché sono stato obbligato ad essere forte mentalmente con il mio team. Sono orgoglioso di come ho gestito la pre-season e sono contento di come ho giocato questa settimana. Abbiamo fatto bene non solo dentro il campo. Questo torneo è molto importante e per questo dico grazie al mio team che sta facendo un grande lavoro”.

Alcaraz ha poi voluto anche mandare un messaggio ad Arthur Fils: “È bello condividere il campo con te. Ti ho detto che la cosa che mi fa più piacere al di là dei risultati è di vederti nuovamente in campo. Hai sofferto per gli infortuni, ci sono passato anche io. Tornare a giocare un grande tennis e dimenticare quel periodo è molto bello. Sicuramente condivideremo grandi momenti”.