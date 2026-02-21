LIVE Cobolli-Korda, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: l’azzurro si gioca l’accesso in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale della prima semifinale del singolare nel programma di oggi dell’ATP 250 a Delray Beach. L’azzurro Flavio Cobolli si gioca l’accesso in finale contro lo statunitense Korda. Il numero 20 ATP negli incontri precedenti opposto al nativo di Bradenton è sotto per 2-0. Entrambe le partite si sono giocate nel 2024. Il primo risale agli Internazionali d’Italia dove l’americano ebbe qualche screzio con il pubblico ma alla fine dopo una battaglia, non solo sul campo, si aggiudicò il match in tre set. Il secondo qualche mese dopo a Washington. Anche qui il match finì al terzo e il classe 2000 si portò a casa il risultato in tre combattuti parziali. Difficilmente Cobolli accetterà di perdere nuovamente contro lo statunitense, che in quest’occasione è quest’ultimo a giocare nuovamente in casa.

Il tennista nato a Firenze ma cresciuto a Roma potrebbe, in un certo senso, vendicare la sconfitta sulla terra rossa romana di due anni fa. Il livello espresso fino a qui di Cobolli è molto buono, soprattutto per quanto riguarda la condizione fisica. Nel quarto di finale vinto contro Wong, tralasciando il calo mentale avuto nel secondo set perso (merito comunque anche del tennista di Hong Kong che aveva alzato il livello) la forma fisica è sembrata uno dei punti di maggior forza del classe 2002. Nonostante le temperature se si gioca di giorno non siano fra quelle più agevoli, essendo la media di 24° o 25° con picchi che possono toccare i 29°, l’italiano ha mostrato una certa resilienza nell’arco di tutte le partite giocate fino a oggi nel torneo americano.

Qualora il vincitore della scorsa edizione di Coppa Davis vinca, lo aspetterebbe nell’eventuale finale un altro portacolori a stelle a strisce. L’altra semifinale vede infatti Tommy Paul opposto a Learner Tien, match anche molto interessante. Dunque per Cobolli nell’ottica di un’ipotetica vittoria in quel di Delray Beach, dovrà affrontare il fattore casa per quanto riguarda il suo avversario che sarà favorito dal pubblico prettamente connazionale. Il tennista cresciuto in quel di Roma sa comunque gestire bene queste circostanze. L’ultima insalatiera giocata, pur in casa in condizioni favorevoli di tifo, è sicuramente servita al classe 2002 nell’affrontare la pressione che può venir più durante o prima di un match.

Il numero 50 del ranking ATP gioca un tennis prevalentemente aggressivo. È noto per colpire la palla nel momento per il quale sta salendo. Questo spesso mette in difficoltà gli avversari che hanno maggior difficoltà nel leggere le traiettorie del tennista statunitense. Il nativo di Bradenton, soprattutto con il rovescio, sa fare molto male. È il colpo che gioca in maniera più naturale e quando lo scambio si prolunga spesso cerca il vincente da fondo o per attaccare sotto rete. Molte volte riuscendogli. La continuità è un fattore che a volte abbandona il classe 2000. Può capitare che nell’arco del match alterni prestazioni di alto livello con momenti sotto tono. Se in giornata, sul cemento, vale sicuramente più della classifica che ha al giorno d’oggi.

Il tennista azzurro dovrà dunque star attento nel non commettere troppi errori da fondo ed evitare palle giocate con poca forza che possano favorire il gioco dell’avversario. Allo stesso tempo, se la testa di serie numero 3 del torneo gioca il tennis veloce e imprevedibile che abbiamo visto saper fare, Korda può andar in difficoltà e non trovare spazi per riuscire a esprimere il suo gioco. La parte tattica sarà importante in questo match. La prima semifinale del singolare dell’ATP 250 a Delray Beach si giocherà sul Campo Centrale dopo il match di doppio tra Kittay/Seggerman e Tracy/Cash e inizierà non prima delle 21 ora italiana. Non perdetevi nessun aggiornamento con la nostra diretta LIVE testuale, vi aspettiamo!