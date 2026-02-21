Carlos Alcaraz domina Arthur Fils e conquista il titolo a Doha

La striscia continua. Carlos Alcaraz si conferma semplicemente troppo forte per Arthur Fils nella finale dell’ATP 500 di Doha. L’atto conclusivo si trasforma ben presto in un monologo dello spagnolo, numero uno del mondo, che travolge il transalpino, numero 40 del ranking, con un severissimo 6-2 6-1 maturato in appena 52 minuti di gioco. Una lezione di tennis a tutto campo quella impartita dall’asso murciano, contro un Fils apparso fragile, appesantito non solo dal punteggio ma anche da un periodo complicato, segnato da un serio infortunio alla schiena che aveva inevitabilmente minato certezze e fiducia.

Il verdetto finale certifica l’impressionante continuità di Alcaraz: per “Carlitos” è il nono titolo conquistato nelle ultime tredici finali disputate e il 26° trofeo in carriera. Numeri che impressionano e che si riflettono anche nella classifica mondiale, dove lo spagnolo allunga in modo netto su Jannik Sinner, ora distante oltre 3.000 punti (3150).

L’andamento del match è chiaro fin dal primo game. Il break immediato subìto da Fils è il segnale inequivocabile di una partita in salita per il francese. Alcaraz, a differenza di quanto visto nei turni precedenti, è chirurgico, concentrato, privo di cali emotivi: non concede pause e impone fin da subito il suo tennis di altissima scuola. Il primo break è solo l’antipasto. Da fondo campo lo spagnolo alterna colpi di potenza devastante a soluzioni di tocco raffinatissime, mandando sistematicamente fuori giri l’avversario, incapace di reggere la pressione costante. Il secondo strappo, nel quinto game, chiude di fatto il set, che scivola via sul 6-2 con l’aria di un allenamento agonistico.

Nel secondo parziale la musica non cambia. La furia iberica si abbatte ancora su Fils, che prova a restare aggrappato al match ma viene immediatamente respinto. Il break a zero in apertura del set sfiora l’imbarazzo e fotografa con crudezza il divario tra i due. Il francese trova almeno l’energia per evitare il “bagel”, ma il 6-1 finale racconta senza appello la distanza attuale tra lui e un Alcaraz che, per intensità e qualità, sembra appartenere a un’altra dimensione.

Anche i numeri confermano la portata del dominio: 5 ace, l’82% di prime palle in campo con un impressionante 89% di punti vinti, il 67% di quindici conquistati con la seconda. A ciò si aggiungono 18 vincenti a fronte di appena 9 errori non forzati. Dall’altra parte, Fils chiude con 3 soli winners e ben 19 gratuiti. È la fotografia di un vero e proprio KO tecnico, che consacra ancora una volta Alcaraz come il punto di riferimento assoluto del circuito.