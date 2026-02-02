CricketSport in tv
Calendario Mondiali cricket T20 2026: programma, orari, tv, streaming
La Coppa del Mondo 2026 di cricket T20 si svolgerà in India e Sri Lanka dal 7 febbraio all’8 marzo: l’Italia in sede di sorteggio è stata inserita nel Girone C con Inghilterra, Nepal ed Indie Occidentali, oltre alla Scozia, ripescata al posto del rinunciatario Bangladesh.
Proprio contro la Scozia arriverà l’esordio dell’Italia: il match avrà luogo lunedì 9 febbraio alle ore 6.30 italiane allo stadio Eden Gardens di Calcutta. Nel secondo match gli azzurri giocheranno giovedì 12 febbraio alle 10.30 italiane contro il Nepal al Wankhede Stadium di Mumbai.
Allo stadio Eden Gardens di Calcutta, inoltre, gli azzurri affronteranno l’Inghilterra martedì 16 febbraio alle ore 10.30 italiane, e le Indie Occidentali, venerdì 19 febbraio alle ore 6.30 italiane. Per i Mondiali 2026 di cricket T20 la diretta tv non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà a cura di ICC TV.
CALENDARIO MONDIALI CRICKET T20 2026
Fase a gironi
7 febbraio 2026
06:30 Pakistan vs Paesi Bassi
10:30 Indie Occidentali vs Scozia
14:30 India vs Stati Uniti
8 febbraio 2026
06:30 Nuova Zelanda vs Afghanistan
10:30 Inghilterra vs Nepal
14:30 Sri Lanka vs Irlanda
9 febbraio 2026
06:30 Scozia vs Italia
10:30 Zimbabwe vs Oman
14:30 Sudafrica vs Canada
10 febbraio 2026
06:30 Paesi Bassi vs Namibia
10:30 Nuova Zelanda vs Emirati Arabi Uniti
14:30 Pakistan vs Stati Uniti
11 febbraio 2026
06:30 Sudafrica vs Afghanistan
10:30 Australia vs Irlanda
14:30 Inghilterra vs Indie Occidentali
12 febbraio 2026
06:30 Sri Lanka vs Oman
10:30 Nepal vs Italia
14:30 India vs Namibia
13 febbraio 2026
06:30 Australia vs Zimbabwe
10:30 Canada vs Emirati Arabi Uniti
14:30 Stati Uniti vs Paesi Bassi
14 febbraio 2026
06:30 Irlanda vs Oman
10:30 Inghilterra vs Scozia
14:30 Nuova Zelanda vs Sudafrica
15 febbraio 2026
06:30 Nepal vs Indie Occidentali
10:30 Stati Uniti vs Namibia
14:30 India vs Pakistan
16 febbraio 2026
06:30 Afghanistan vs Emirati Arabi Uniti
10:30 Inghilterra vs Italia
14:30 Australia vs Sri Lanka
17 febbraio 2026
06:30 Nuova Zelanda vs Canada
10:30 Irlanda vs Zimbabwe
14:30 Scozia vs Nepal
18 febbraio 2026
06:30 Sudafrica vs Emirati Arabi Uniti
10:30 Pakistan vs Namibia
14:30 India vs Paesi Bassi
19 febbraio 2026
06:30 Indie Occidentali vs Italia
10:30 Sri Lanka vs Zimbabwe
14:30 Afghanistan vs Canada
20 febbraio 2026
14:30 Australia vs Oman
Super 8
21 febbraio 2026
14:30 Y2 vs Y3
22 febbraio 2026
10:30 Y1 vs Y4
14:30 X1 vs X4
23 febbraio 2026
14:30 X2 vs X3
24 febbraio 2026
14:30 Y1 vs Y3
25 febbraio 2026
14:30 Y2 vs Y4
26 febbraio 2026
10:30 X3 vs X4
14:30 X1 vs X2
27 febbraio 2026
14:30 Y1 vs Y2
28 febbraio 2026
14:30 Y3 vs Y4
1 marzo 2026
10:30 X2 vs X4
14:30 X1 vs X3
Semifinali
4 marzo 2026
14:30 Semifinale 1
5 marzo 2026
14:30 Semifinale 2
Finale
8 marzo 2026
14:30 Finale
PROGRAMMA MONDIALI MONDIALI CRICKET T20 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: ICC TV.