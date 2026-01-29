Cricket, l’ultima palla è decisiva: l’Italia supera la Namibia in amichevole

Procede in maniera positiva l’avvicinamento dell’Italia alla Coppa del Mondo T20 di cricket: in un test amichevole non ufficiale giocato al Sevens Stadium di Dubai, infatti, gli azzurri superano la Namibia all’ultima palla utile con lo score di 167/7 (20.0)-165/7 (20.0), imponendosi per 3 wickets.

Nell’innings d’attacco della Namibia, l’Italia riesce a far cadere 7 wickets, gli africani vanno fino in fondo alla loro azione offensiva e concludono con 165 runs. Nell’innings d’attacco dell’Italia si capisce, over dopo over, che la sfida è in equilibrio e che una giocata può cambiare il destino dell’incontro in un senso o nell’altro.

Gli africani, a loro volta fanno cadere 7 wickets, e l’Italia, così, può giocare tutti i 20 overs per cercare di vincere l’incontro. Dopo 19.5 overs servono 5 runs agli azzurri, giunti a quota 161, per portare a casa il successo, da ricercare con l’ultima palla a disposizione.

Lo swing di Zain Ali è dei migliori, la palla vola oltre il boundary e l’Italia può marcare 6 runs, permettendo agli azzurri di raggiungere quota 167 runs all’ultima occasione utile. L’Italia la spunta sulla Namibia alla ball numero 120, imponendosi per 3 wickets.