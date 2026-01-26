Cricket, l’Italia supera all’ultimo respiro l’Irlanda nella terza amichevole prima della Coppa del Mondo T20

L’Italia chiude con un successo il trittico di amichevoli T20 International di cricket maschile, giocate nell’ambito di una tournée bilaterale al Sevens Stadium di Dubai, in preparazione alla Coppa del Mondo: gli azzurri superano l’Irlanda dopo due battute d’arresto, imponendosi per 4 wickets, spuntandola con tre sole balls da giocare, con lo score di 157/6 (19.3)-154/10 (19.4).

L’Irlanda vince il sorteggio e sceglie di attaccare, ma la prestazione offensiva degli avversari degli azzurri, pur buona, non è al livello di quella mostrata nella seconda uscita. L’Italia riesce anche a far cadere i 10 wickets, evitando che l’Irlanda giochi le ultime due balls, chiudendo in leggero anticipo l’innings d’attacco con un run rate di 7.83, finendo a quota 154 runs in 19.4 overs.

La replica dell’Italia è di assoluto livello, con gli azzurri che tengono testa all’Irlanda lungo tutto l’innings, facendo intravedere una soluzione in volata: gli irlandesi fanno cadere solo 6 wickets, così gli italiani possono andare fino in fondo in attacco, con le ultime giocate che sembrano poter essere decisive. Il run rate dell’Italia è di 8.05, e così gli azzurri risolvono la questione a 3 balls dal termine, chiudendo i conti a quota 157 runs dopo 19.3 overs, vincendo per 4 wickets.