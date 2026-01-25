Cambia il girone dell’Italia ai Mondiali di cricket T20 2026! Boicottaggio del Bangladesh, c’è un ripescaggio!

Cambia la prima avversaria dell’Italia nella Coppa del Mondo 2026 di cricket T20, che si svolgerà in India e Sri Lanka dal 7 febbraio all’8 marzo: il Bangladesh ha deciso di non partecipare alla manifestazione ed al suo posto, nel Girone C con Inghilterra, Nepal ed Indie Occidentali, è stata ripescata la Scozia.

Il Bangladesh aveva chiesto di giocare i propri match in Nepal e non in India, dove si disputerà invece il Girone C, a causa delle tensioni tra il Governo bengalese e quello indiano, temendo per l’incolumità dei propri atleti. Di fronte al diniego degli organizzatori, è arrivata la decisione di ritirare la squadra.

La Scozia è la squadra con il ranking migliore tra quelle non qualificate alla Coppa del Mondo, e per questo è arrivato il ripescaggio: proprio contro gli scozzesi, a questo punto, arriverà l’esordio dell’Italia. Il match avrà luogo lunedì 9 febbraio alle ore 6.30 italiane allo stadio Eden Gardens di Calcutta.

Nel secondo match gli azzurri giocheranno giovedì 12 febbraio alle 10.30 italiane contro il Nepal al Wankhede Stadium di Mumbai, poi torneranno a giocare gli ultimi due match della prima fase a gironi ancora allo stadio Eden Gardens di Calcutta: gli azzurri affronteranno l’Inghilterra martedì 16 febbraio alle ore 10.30 italiane, e le Indie Occidentali, venerdì 19 febbraio alle ore 6.30 italiane.

CALENDARIO ITALIA COPPA DEL MONDO CRICKET T20 2026

Girone C

Lunedì 9 febbraio 2026

Italia–Scozia (Eden Gardens, Calcutta, ore 06:30)

Giovedì 12 febbraio 2026

Italia-Nepal (Wankhede Stadium, Mumbai ore 10:30)

Martedì 16 febbraio 2026

Italia-Inghilterra (Eden Gardens, Calcutta, ore 10:30)

Venerdì 19 febbraio 2026

Italia-Indie Occidentali (Eden Gardens, Calcutta, ore 06:30)