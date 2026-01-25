Cricket
Cricket, Italia battuta in maniera più netta dall’Irlanda nel secondo Test T20 di Dubai
L’Italia viene battuta ancora dall’Irlanda, questa volta in maniera più netta rispetto alla prima uscita, nella seconda delle tre amichevoli T20 International di cricket maschile, giocata nell’ambito di una tournée bilaterale in corso al Sevens Stadium di Dubai, in preparazione alla Coppa del Mondo: gli azzurri cedono per 24 runs agli irlandesi, che si impongono per 190/5 (20.0)-166/4 (20.0).
La Nazionale italiana vince il sorteggio e sceglie di difendere, al contrario di quanto fatto nella prima uscita, ma l’Irlanda offre una prestazione offensiva migliore di quella mostrata nel match precedente, gli azzurri riescono a far cadere solo 4 wickets nei 20 overs previsti e gli irlandesi chiudono l’innings d’attacco con un ottimo run rate di 9.50, contro il modesto 6.10 del primo test.
L’Italia è chiamata a sua volta a migliorare le proprie statistiche offensive e, a differenza di quanto accaduto nella prima uscita, completa l’innings d’attacco, con gli irlandesi che riescono a far cadere soltanto 5 wickets. Gli azzurri migliorano il run rate da 6.50 a 8.30, ma tutto ciò non basta per raggiungere l’Irlanda, dato che al termine dei 20 overs gli azzurri si fermano a quota 166 runs.