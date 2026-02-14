Hockey ghiaccioMilano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali
Hockey ghiaccio femminile: festa Svizzera! Finlandia battuta di misura, è semifinale alle Olimpiadi
L’ultimo quarto di finale del torneo femminile di hockey su ghiaccio, alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, promuove la Svizzera fra le migliori 4 della manifestazione. Nel confronto chiusosi poco fa, le rossocrociate l’hanno infatti spuntata per 1-0 sulla Finlandia.
LA CRONACA
La gara inizia con grande equilibrio. La Finlandia fronteggia senza problemi un’inferiorità per una penalità data a Tapani trovando poi la via per attaccare. La Svizzera non ne approfitta, si difende in maniera ordinata e accetta lo scorrere del cronometro: si va al primo riposo sullo 0-0.
Nel secondo periodo le cose si sviluppano quasi in fotocopia: una penalità da 2 minuti per squadra, le nordiche a tirare di più in porta ma, al 35′, ecco arrivare il guizzo che poi si rivelerà decisivo di Muller, che si trova al posto giusto nel momento giusto per battere a rete e griffare l’1-0 elvetico.
Si rientra per gli ultimi venti minuti in campo con questo risultato: la Finlandia le prova tutte prestando anche il fianco al possibile raddoppio delle rossocrociate, che però badano a difendersi soprattutto nei minuti finali quando le finniche cercano l’assalto disperato togliendo il portiere per inserire una giocatrice in più sul ghiaccio.
Arriva la sirena: Svizzera-Finlandia 1-0 di strettissima misura. Elvetiche in semifinale contro il Canada, mentre dall’altro lato del tabellone vi saranno USA e Svezia.