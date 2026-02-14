Hockey ghiaccio femminile: il Canada si prende le semifinali alle Olimpiadi 2026. Germania ko

Il torneo femminile di hockey su ghiaccio accoglie la sua terza finalista negli scontri che sistemano le squadre in zona medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il Canada infatti si è sbarazzato della Germania con lo score di .

LA CRONACA

Bastano meno di due minuti alle nordamericane per passare in vantaggio: Jenner buca subito la difesa tedesca per l’1-0. Il ritmo tenuto dalle canadesi è insostenibile per le rivali che incassano il 2-0, dopo il quarto d’ora, griffato da Thompson.

Nel secondo periodo le cose non cambiano. Il match si innervosisce, arrivano penalità alternate, ma sono sempre le “Foglie d’Acero” a menare le danze. Al 38′ Fillier fa 3-0.

Ultimi venti minuti. L’apertura è di Turnbull che, assistita da Clark, cala il poker. Si va sul 4-0, col Canada che gestisce la contesa e veleggia verso la conclusione del match. Nel finale di partita, la Germania ha un sussulto con Feldmeier che al 49′ trova il modo di siglare il 4-1, punto della bandiera per le tedesche. Il Canada però ristabilisce le distanze portandosi sul 5-1 che chiude i giochi con Poulin.

Il Canada, come detto, vola in semifinale: ora attende la vincente del match tra Finlandia e Svizzera, che si affronteranno stasera dalle ore 21.10.