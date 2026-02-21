BobMilano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali
Bob a 2 femminile, risultati e classifica Olimpiadi Milano Cortina 2026: trionfa Nolte
RISULTATI E CLASSIFICA BOB A 2 FEMMINILE OLIMPIADI 2026
1 Nolte / Levi (Germania) – 3:48.46
2 Buckwitz / Schuten (Germania) – 3:48.99
3 Armbruster Humphries / Jones (Stati Uniti) – 3:49.21
4 Kalicki / Prepens (Germania) – 3:49.36
5 Love / Hill (Stati Uniti) – 3:49.71
6 Hasler / Pasternack (Svizzera) – 3:50.40
7 Meyers Taylor / O’Brien (Stati Uniti) – 3:50.49
7 Annen / Kora (Svizzera) – 3:50.49
9 Beierl / Williams (Austria) – 3:50.59
10 Walker / Reddingius (Australia) – 3:50.82
11 Ribi / Sieben (Canada) – 3:51.44
11 Huai / Wang (Cina) – 3:51.44
13 Lotholz / Mitchell (Canada) – 3:51.53
14 Appiah / Richardson Wilson (Canada) – 3:51.79
15 Nicoll / Nelson (Gran Bretagna) – 3:51.83
16 Kim / Jeon (Corea del Sud) – 3:52.04
17 Boch / Senechal (Francia) – 3:52.42
18 Weiszewski / Adamek (Polonia) – 3:52.63
19 Cernanska / Mokrasova (Slovacchia) – 3:52.69
20 Andreutti / Gatti (Italia) – 3:53.17