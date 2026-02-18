BiathlonMilano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
Biathlon oggi, Olimpiadi 2026: orario staffetta femminile, tv, streaming, pettorali di partenza
Oggi, mercoledì 18 febbraio, andrà in scena uno degli appuntamenti più attesi del programma di biathlon dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: la staffetta femminile. La partenza è fissata per le ore 14.45, quando le protagoniste si lanceranno lungo il tracciato innevato di Anterselva, teatro ideale per una gara che promette spettacolo, tensione e continui colpi di scena. Grande attesa soprattutto per la nazionale italiana, chiamata a un test di altissimo livello davanti al pubblico di casa.
Le azzurre puntano con decisione a un risultato di prestigio, facendo affidamento sull’esperienza e sul talento delle proprie punte di diamante, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, leader tecniche e carismatiche di una squadra che sogna in grande. L’obiettivo minimo è restare agganciate al gruppo di testa per tutta la gara, gestendo al meglio sia la prova sugli sci sia la delicatezza del poligono, elemento spesso decisivo nelle staffette.
Qualora dovessero allinearsi tutti i fattori favorevoli, dall’andamento della gara alle condizioni al tiro, per l’Italia non sarebbe nemmeno utopistico pensare di lottare per il titolo olimpico. Alla vigilia, Francia e Svezia partono con i favori del pronostico grazie a roster profondi e molto equilibrati, ma il team azzurro può giocarsi le proprie chance più o meno alla pari con Norvegia e Germania. Da non sottovalutare, infine, alcune possibili outsider come Finlandia, Cechia, Austria e Svizzera, pronte ad approfittare di ogni minimo errore per inserirsi nella corsa alle medaglie.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming del biathlon nella giornata di oggi, mercoledì 18 febbraio, alle Olimpiadi 2026. La staffetta femminile verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
A CHE ORA IL BIATHLON OGGI ALLE OLIMPIADI
Mercoledì 18 febbraio
14.45 Staffetta femminile 4×6 km – Diretta tv su Rai 2
PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2.
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN.
Diretta testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA STAFFETTA FEMMINILE BIATHLON OLIMPIADI 2026
1 FRA – France 1
1-1 r BENED Camille
1-2 g JEANMONNOT Lou
1-3 y MICHELON Oceane
1-4 b SIMON Julia
2 NOR – Norway
2-1 r JOHANSEN Marthe Krakstad
2-2 g ARNEKLEIV Juni
2-3 y KNOTTEN Karoline Offigstad
2-4 b KIRKEEIDE Maren
3 SWE – Sweden
3-1 r GESTBLOM Linn
3-2 g MAGNUSSON Anna
3-3 y OEBERG Elvira
3-4 b OEBERG Hanna
4 ITA – Italy 2
4-1 r AUCHENTALLER Hannah
4-2 g WIERER Dorothea
4-3 y CARRARA Michela
4-4 b VITTOZZI Lisa
5 GER – Germany
5-1 r TANNHEIMER Julia
5-2 g PREUSS Franziska
5-3 y HETTICH-WALZ Janina
5-4 b VOIGT Vanessa
6 FIN – Finland
6-1 r HAMALAINEN Inka
6-2 g LEINAMO Sonja
6-3 y LEHTONEN Venla
6-4 b MINKKINEN Suvi
7 CZE – Czechia 3
7-1 r JISLOVA Jessica
7-2 g CHARVATOVA Lucie
7-3 y VOBORNIKOVA Tereza
7-4 b VINKLARKOVA Tereza
8 AUT – Austria
8-1 r STEINER Tamara
8-2 g GANDLER Anna
8-3 y ANDEXER Anna
8-4 b HAUSER Lisa Theresa
9 SVK – Slovakia
9-1 r KAPUSTOVA Ema
9-2 g BATOVSKA FIALKOVA Paulina
9-3 y KUZMINA Anastasiya
9-4 b REMENOVA Maria
10 SUI – Switzerland 4
10-1 r BASERGA Amy
10-2 g GASPARIN Aita
10-3 y MEIER Lea
10-4 b HAECKI-GROSS Lena
11 USA – United States of America
11-1 r IRWIN Deedra
11-2 g ANDERSON Lucinda
11-3 y FREED Margie
11-4 b REID Joanne
12 POL – Poland
12-1 r MAKA Anna
12-2 g ZUK Kamila
12-3 y JAKIELA Joanna
12-4 b SIDOROWICZ Natalia
13 SLO – Slovenia 5
13-1 r REPINC Lena
13-2 g LAMPIC Anamarija
13-3 y CASERMAN Manca
13-4 b KLEMENCIC Polona
14 UKR – Ukraine
14-1 r MERKUSHYNA Oleksandra
14-2 g DZHIMA Yuliia
14-3 y DMYTRENKO Khrystyna
14-4 b CHALYK Daryna
15 BUL – Bulgaria
15-1 r HRISTOVA Lora
15-2 g TODOROVA Milena
15-3 y ZDRAVKOVA Maria
15-4 b DIMITROVA Valentina
16 EST – Estonia 6
16-1 r KUELM Susan
16-2 g ERMITS Regina
16-3 y TOMINGAS Tuuli
16-4 b TALIHAERM Johanna
17 LAT – Latvia
17-1 r VOLFA Estere
17-2 g BENDIKA Baiba
17-3 y BULINA Sanita
17-4 b SABULE Annija Keita
18 CAN – Canada
18-1 r PARADIS Pascale
18-2 g ROUSSEAU Shilo
18-3 y PEIFFER Benita
18-4 b MOSER Nadia
19 BEL – Belgium 7
19-1 r LIE Lotte
19-2 g CLOETENS Maya
19-3 y BOUVARD Eve
19-4 b EMONTS Marisa
20 LTU – Lithuania
20-1 r TRAUBAITE Judita
20-2 g ZHURAUSKAITE Lidiia
20-3 y KOCERGINA Natalja
20-4 b URUMOVA Sara