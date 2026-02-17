Biathlon, gli azzurri dopo la staffetta. Hofer: “Tutta la squadra ci teneva, dobbiamo analizzare quanto successo”

Non una giornata esaltante per per gli azzurri reduci dalla staffetta maschile di biathlon valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La formazione tricolore infatti sotto la neve di Anterselva si è dovuta accontentare solo della quattordicesima moneta.

Prestazione difficile quindi per Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer, Lukas Hofer e Nicola Romanin; i nostri portacolori hanno infatti raccolto un gap di 4:28.5 rispetto alla Francia, medaglia d’oro davanti a Norvegia (+9.8) e Svezia (+57.5). Una volta arrivati in zona mista, tre dei nostri atleti hanno commentato quanto fatto.

Per Lukas Hofer sarà importante analizzare la gara: “Dopo la gara analizzeremo con calma e a sangue freddo quello che è successo. E’ uno sport all’aria aperta e le variabili in gioco sono tantissime – ha detto l’azzurro ai microfoni federali – Tutta la squadra ci teneva a questa staffetta, ci si prova fino alla fine ed ogni tanto va bene, altre va male. Venerdì voglio godermi la mass start e provare a fare quello che so fare“.

A fargli eco è stato Nicola Romanin: “Il mio sogno era essere qui per prendere parte a questa gara, la più bella che esiste nel biathlon. Purtroppo non è andata come sognavamo e come ci auguravamo. Abbiamo dato tutti il massimo per dare del nostro meglio. L’obiettivo ora è recuperare dopo questa fatica, sono andato oltre le mie possibilità, poi sistemerò i dettagli in vista della mass start. Sarà la mia prima mass in un contesto di primo livello”.

Patrick Braunhofer ha poi chiosato: “Ho un po’ di raffreddore, ma in gara mi sono sentito bene. Ho rotto un bastone nel primo giro e ho perso qualche metro; al tiro sono andato abbastanza bene, ma nel giro finale davvero non ne avevo più. Non sono per nulla soddisfatto e mi spiace per la staffetta, perché partire così male non è facile per chi ha da affrontare ancora tre frazioni“.