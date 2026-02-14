BiathlonMilano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
Quando il biathlon oggi in tv, Olimpiadi: orario sprint femminile, startlist sabato 14 febbraio, streaming
Oggi, sabato 14 febbraio, proseguirà ad Anterselva, in Italia, il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 14.45 si terrà la 7.5 km sprint femminile, con l’Italia che sarà protagonista con quattro atlete al via, sospinta dal calore del pubblico di casa lungo la celebre Südtirol Arena.
LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON ALLE 14.45
I riflettori saranno inevitabilmente puntati su Dorothea Wierer, inserita nel gruppo rosso e al via con il pettorale numero 46. L’altoatesina, già plurimedagliata iridata e tra i volti simbolo del biathlon azzurro, arriva all’appuntamento con grandi aspettative: l’esperienza, la solidità al poligono e la capacità di esaltarsi nelle grandi occasioni la rendono una delle carte più importanti per l’Italia.
Subito dopo toccherà a Lisa Vittozzi, anche lei nel gruppo rosso, con il numero 54. Reduce da stagioni di altissimo livello, Vittozzi è considerata una delle atlete più complete del circuito: velocità sugli sci e precisione al tiro sono le sue armi principali. Attorno a lei c’è un’attesa enorme, perché la sappadina ha dimostrato di poter lottare stabilmente per il podio contro le migliori al mondo.
A completare il quartetto azzurro ci saranno Michela Carrara, nel secondo gruppo con il pettorale 61, e Hannah Auchentaller, nel terzo gruppo con il 76: due atlete chiamate a dare il massimo per centrare un piazzamento di rilievo e, magari, inserirsi nella lotta per le posizioni che contano.
La diretta tv della 7.5 km sprint femminile del biathlon, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Eurosport1 e DAZN, Discovery Plus, HBO Max e Rai Play, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
A CHE ORA IL BIATHLON OGGI ALLE OLIMPIADI
Sabato 14 febbraio
Ore 14.45: 7.5 km sprint femminile Anterselva (Italia) – Diretta tv su Rai2.
PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport1 e DAZN, Discovery Plus, HBO Max.
Diretta Live testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA SPRINT FEMMINILE BIATHLON OLIMPIADI 2026
1 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 14:45:30 1
2 ROUSSEAU Shilo CAN 14:46:00 1
3 ZDRAVKOVA Maria BUL 14:46:30 1
4 KOZICA Anika CRO 14:47:00 1
5 SABULE Annija Keita LAT 14:47:30 1
6 LEHTONEN Venla FIN 14:48:00 1
7 REMENOVA Maria SVK 14:48:30 1
8 TOMINGAS Tuuli EST 14:49:00 1
9 REID Joanne USA 14:49:30 1
10 TRAUBAITE Judita LTU 14:50:00 1
11 GASPARIN Aita SUI 14:50:30 1
12 MENG Fanqi CHN 14:51:00 1
13 JUPPE Anna AUT 14:51:30 1
14 MAKA Anna POL 14:52:00 1
15 TOLMACHEVA Anastasia ROU 14:52:30 1
16 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 14:53:00 B
17 STREMOUS Alina MDA 14:53:30 2
18 CLOETENS Maya BEL 14:54:00 B
19 ZUK Kamila POL 14:54:30 2
20 VOBORNIKOVA Tereza CZE 14:55:00 B
21 CHARVATOVA Lucie CZE 14:55:30 2
22 DAVIDOVA Marketa CZE 14:56:00 B
23 MEIER Lea SUI 14:56:30 2
24 ERMITS Regina EST 14:57:00 B
25 HRISTOVA Lora BUL 14:57:30 2
26 KLEMENCIC Polona SLO 14:58:00 B
27 VOLFA Estere LAT 14:58:30 2
28 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 14:59:00 B
29 KUZMINA Anastasiya SVK 14:59:30 2
30 IRWIN Deedra USA 15:00:00 B
31 LEINAMO Sonja FIN 15:00:30 2
32 VOIGT Vanessa GER 15:01:00 B
33 BENDIKA Baiba LAT 15:01:30 2
34 TANNHEIMER Julia GER 15:02:00 B
35 CHU Yuanmeng CHN 15:02:30 2
36 HETTICH-WALZ Janina GER 15:03:00 B
37 LIE Lotte BEL 15:03:30 2
38 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 15:04:00 B
39 LAMPIC Anamarija SLO 15:04:30 2
40 PREUSS Franziska GER 15:05:00 R
41 DMYTRENKO Khrystyna UKR 15:05:30 2
42 JEANMONNOT Lou FRA 15:06:00 R
43 GANDLER Anna AUT 15:06:30 2
44 BASERGA Amy SUI 15:07:00 R
45 MOSER Nadia CAN 15:07:30 2
46 WIERER Dorothea ITA 15:08:00 R
47 SLETTEMARK Ukaleq Astri DEN 15:08:30 2
48 SIMON Julia FRA 15:09:00 R
49 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 15:09:30 2
50 MAGNUSSON Anna SWE 15:10:00 R
51 HORODNA Olena UKR 15:10:30 2
52 OEBERG Hanna SWE 15:11:00 R
53 GESTBLOM Linn SWE 15:11:30 2
54 VITTOZZI Lisa ITA 15:12:00 R
55 TODOROVA Milena BUL 15:12:30 2
56 MICHELON Oceane FRA 15:13:00 R
57 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 15:13:30 2
58 OEBERG Elvira SWE 15:14:00 R
59 FREED Margie USA 15:14:30 2
60 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 15:15:00 R
61 CARRARA Michela ITA 15:15:30 2
62 MINKKINEN Suvi FIN 15:16:00 R
63 SIDOROWICZ Natalia POL 15:16:30 2
64 KIRKEEIDE Maren NOR 15:17:00 R
65 KUELM Susan EST 15:17:30 2
66 HAUSER Lisa Theresa AUT 15:18:00 R
67 ANDERSON Lucinda USA 15:18:30 3
68 BULINA Sanita LAT 15:19:00 3
69 KAPUSTOVA Ema SVK 15:19:30 3
70 REPINC Lena SLO 15:20:00 3
71 BUENEMANN de BESCHE Anne DEN 15:20:30 3
72 DZHIMA Yuliia UKR 15:21:00 3
73 TALIHAERM Johanna EST 15:21:30 3
74 PARADIS Pascale CAN 15:22:00 3
75 DIMITROVA Valentina BUL 15:22:30 3
76 AUCHENTALLER Hannah ITA 15:23:00 3
77 JAKIELA Joanna POL 15:23:30 3
78 VINKLARKOVA Tereza CZE 15:24:00 3
79 ANDEXER Anna AUT 15:24:30 3
80 HAECKI-GROSS Lena SUI 15:25:00 3
81 HAMALAINEN Inka FIN 15:25:30 3
82 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 15:26:00 G
83 RAKISHEVA Aisha KAZ 15:26:30 G
84 KOCERGINA Natalja LTU 15:27:00 G
85 URUMOVA Sara LTU 15:27:30 G
86 BOUVARD Eve BEL 15:28:00 G
87 PEIFFER Benita CAN 15:28:30 G
88 PENDRY Shawna GBR 15:29:00 G
89 CASERMAN Manca SLO 15:29:30 G
90 GENEVA Milana KAZ 15:30:00 G
91 MORTON Darcie AUS 15:30:30 G