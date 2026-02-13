Nel biathlon vince solo la Francia: sprint a Quentin Fillon Maillet, affonda Tommaso Giacomel

Il transalpino Quentin Fillon Maillet è il nuovo campione olimpico nella 10 km sprint maschile di biathlon: dopo l’argento di Pechino 2022 il francese sale l’ultimo gradino e vince ad Anterselva la gara dei Giochi di Milano Cortina 2026, imponendosi davanti ai norvegesi Vetle Sjaastad Christiansen e Sturla Holm Laegreid. In casa Italia il migliore è Lukas Hofer, 13°, davanti ad un sorprendente Nicola Romanin, 16°, mentre chiude 22° un falloso Tommaso Giacomel. Non prenderà parte all’inseguimento Elia Zeni, 62°.

Per entrare tra i primi 5 serve lo zero al poligono, ma a mettere tutti in riga è il transalpino Quentin Fillon Maillet, che conquista l’oro in 22:53.1, mentre è molto serrata la lotta per gli altri gradini del podio: argento al norvegese Vetle Sjaastad Christiansen, secondo a 13.7, appena davanti al connazionale Sturla Holm Laegreid, di bronzo a 15.9.

Resta giù dal podio per appena due decimi di secondo, invece, l’altro transalpino Emilien Jacquelin, quarto a 16.1, davanti allo svedese Sebastian Samuelsson, quinto a 25.0. Due errori in piedi condizionano pesantemente la gara dell’altro norvegese Johannes Dale-Skjevdal, sesto a 43.0, mentre si classifica settimo l’altro svedese Martin Ponsiluoma, il quale distribuisce equamente i due errori al poligono e termina a 46.7.

Ottava posizione, con un bersaglio mancato nella prima serie, per il norvegese Johan-Olav Botn, che chiude a 58.2, mentre si sale oltre il minuto di ritardo con il transalpino Eric Perrot, autore di un errore in ciascuna serie al tiro, che termina nono a 1:02.1, infine completa la top ten il tedesco Philipp Horn, decimo, con un errore in piedi, con un distacco di 1:09.2.

In casa Italia il migliore risulta essere Lukas Hofer, 13° con un errore in piedi, a 1:22.1, mentre va sottolineata l’ottima prestazione di Nicola Romanin, che fa 10/10 al poligono e si classifica 16° a 1:34.4, mentre incappa in una giornata storta al tiro Tommaso Giacomel, che manca 3 bersagli ed è 22° a 1:43.4. Resta fuori dall’inseguimento, infine, Elia Zeni, a sua volta autore di 3 errori al poligono, il quale termina 62° a 3:07.3.