Basket, sconfitta casalinga per Trieste contro Gran Canaria in Champions League

La Pallacanestro Trieste non riesce a rispettare il fattore campo in Basketball Champions League venendo sconfitta dagli spagnoli del Gran Canaria per 70-94 nella quarta giornata del girone L per la seconda fase. Dopo un primo quarto equilibrato gli ospiti hanno preso il largo nel secondo parziale ritoccando costantemente il massimo vantaggio, con i giuliani che non riescono più ad impensierire gli avversari ed incassano la terza battuta d’arresto con un solo successo all’attivo. 16 punti equamente divisi tra Juan Toscano-Anderson e Markel Brown tra le fila di Trieste, con 13 punti di Mady Sissoko – 17 punti di Pierre Pelos e 15 di Eric Vila per gli uomini di coach Jaka Lakovic.

Uscita perfetta dai blocchi degli spagnoli con due bombe di Nicolas Brussino (0-6), con Markel Brown e Juan Toscano-Anderson che accorciano per Trieste (9-11). 2+1 di Mady Sissoko e -1 (12-13), con Kuath e Robertson che riportano Gran Canaria a +5 (14-19). Due liberi di Toscano-Anderson e altrettanti di Isaiah Wong valgono il 19-21 alla prima sirena.

Secondo quarto che si apre con un mini-parziale di 5-0 firmato Robertson-Salvo (19-26) che costringe coach Gonzales a chiamare subito time-out, con Salvo perfetto da tre per il +10 ospite (19-29). Reazione dei giuliani con un contro-break di 5-0 (24-29) ma quattro punti in fila di Pelos riportano gli spagnoli a +8 (27-35). Tripla di Ruzzier e -9 (31-40), con Gran Canaria che respinge gli assalti dei padroni di casa e conserva il vantaggio in doppia cifra (35-45). La penetrazione di Samar fissa il punteggio sul 37-49 all’intervallo lungo.

Nella ripresa il leitmotif del match non cambia, con Gran Canaria che detta il ritmo e scappa nel punteggio accarezzando addirittura il +19 (37-56). Toscano-Anderson batte un colpo dall’arco per Trieste (40-56), con l’ex giocatore NBA dei Golden State Warriors che cerca di scuotere i compagni poco dopo (46-60). Sale in cattedra anche Pierre Pelos con due bombe per il +20 (48-68) a meno di due minuti dalla terza sirena, con coach Gonzales che ferma il gioco per un time-out. 2/2 di Brown in lunetta e tripla di Vila per il 50-71 con cui si va all’ultima pausa breve della partita.

Nella frazione conclusiva Gran Canaria può amministrare l’enorme margine accumulato nei 30’ precedenti, con Toscano-Anderson che non vuole mollare per Trieste (56-74). Eric Vila ancora perfetto dall’arco per il +21 (56-77), con i padroni di casa che cercano di limitare i danni e onorare l’impegno europeo di fronte al proprio pubblico. Sottomano di Kuath (61-83), con Sissoko che schiaccia per tenere Trieste sotto i venti punti di svantaggio (65-83). Cinque punti di Pelos per il 67-94, con la tripla di Pietro Iannuzzi che fissa il punteggio finale sul 70-94 con cui Gran Canaria espugna Trieste in Basketball Champions League.