Basket, la Dinamo Sassari saluta la FIBA Europe Cup con una vittoria

La Dinamo Sassari si congeda dalla FIBA Europe Cup con una vittoria in trasferta sul campo di Saragozza. Un successo per 69-68, che non cambia il cammino europeo della squadra di coach Mrisc, che proprio come la formazione spagnola era già stata eliminata, mancando l’accesso ai quarti di finale.

Il miglior marcatore di Sassari è Rashawn Thomas, che mette a referto 14 punti in appena dodici minuti di gioco. Purtroppo l’americano ha dovuto poi lasciare il campo per un infortunio alla caviglia. In doppia cifra hanno chiuso anche Nathan Johnson (12) e Riccardo Visconti (10). Agli spagnoli non sono invece bastati i 22 punti di Josh Richardson.

Thomas è scatenato in avvio e la Dinamo tocca subito il +7 (4-11). Il primo quarto è giocato benissimo da Sassari, che è avanti alla prima sirena di undici punti (22-11). Ceron firma subito il +14, ma Saragozza riapre il match con una serie di triple. La Dinamo, però, reagisce prontamente e torna ad avere un vantaggio in doppia cifra. Purtroppo si fa male Thomas, ma comunque Sassari è avanti 39-25 all’intervallo.

Anche al rientro dalla pausa lunga Sassari continua a mantenere il controllo del match. Nel finale di quarto, però, Robinson guida un parziale degli spagnoli che arrivano sul -8 prima degli ultimi dieci minuti (56-48). Richardson e Fernandez portano i padroni di casa sul -4, ma Johnson replica. Richardson si scatena nuovamente e firma il sorpasso. Si arriva in un finale punto a punto, con McGlynn che riporta avanti al Dinamo. Una serie di errori, ma il rimbalzo finale di Vincini è importantissimo. Il lungo italiano va in lunetta con meno di un secondo da giocare e sbaglia i liberi (il secondo apposta) e per gli spagnoli è impossibile segnare da oltre la metà del campo.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

CASADEMONT SARAGOZZA – DINAMO SASSARI 68-69 (11-22; 14-17; 23-17; 20-13)

Saragozza: Robinson 6, Yusta 10, Washington 6, Gonzalez 3, Fernandez 6, Richardson 22, Dubljevic, Rodriguez 9, Bermudez, Savkov, Lukic 5, Traore 1

Sassari: Buie, Casu, Zanelli 3, Seck, Beliauskas 4, Johnson 12, Ceron 7, Vincini 4, Mezzanotte 9, Thomas 14, McGlynn 6, Visconti 10