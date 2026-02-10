Basket, EuroCup: Trento batte l’Ulm e domani saprà in che posizione chiude la prima fase

Si è conclusa la stagione regolare di EuroCup per la Dolomiti Energia Trentino, che chiudeva la prima fase continentale ospitando i tedeschi del ratiopharm Ulm. Un match che vedeva i trentini già qualificati alla seconda fase e Diego Garavaglia e compagni già eliminati, ma che era fondamentale per decidere la posizione in cui i padroni di casa avrebbero chiuso la prima fase. E arriva la vittoria, ma per strappare il quarto posto, importante in chiave seconda fase, bisognerà aspettare i risultati di domani.

Primo quarto che si gioca sul filo dell’equilibrio, con Ulm che sblocca il risultato da oltre l’arco, ma Trento che risponde colpo su colpo fino a trovare il pareggio dalla lunetta con Devante Jones dopo 4’ di gioco. Il parziale per i padroni di casa si allunga per il +4 e poi Trento con Selom Mawugbe tocca anche il +7 a 3’ dalla fine. Ma arriva la reazione tedesca, con un contro parziale che prima riporta gli ospiti sul -1, poi la tripla di Tobias Jensen vale il sorpasso e Ulm va al primo stop avanti 19-21.

Parte forte Trento a inizio secondo quarto e parte forte Jordan Bayehe, che con 5 punti consecutivi riporta avanti i padroni di casa. Poi sale in cattedra Devante Jones, che con Bayehe prova a guidare la fuga trentina. Trento gestisce il piccolo vantaggio, sempre affidandosi alla sua coppia d’oro (Jones a quota 14 punti a metà quarto), e a 1’30” dal riposo con la tripla di Jakimovski trova il massimo vantaggio sul +8. Reagisce, però, l’Ulm ma alla fine il canestro di DJ Steward manda le squadre negli spogliatoi sul 42-36.

Continua l’elastico nel terzo quarto, con Trento che prova a scappare via con la tripla di DJ Steward che regala ai padroni di casa il primo vantaggio in doppia cifra del match. Ancora una volta, però, l’ilm risponde e trova un contro parziale 3-14 e alla fine è ancora una volta Devante Jones a rilanciare la Dolomiti Energia Trentino col canestro del 55-52 con cui si va all’ultimo stop.

L’ultimo quarto inizia con la tripla di Jakimovski, poi i tedeschi cercano di restare in scia, ma Patrick Hassan e Mawugbe firmano il nuovo +9 dei padroni di casa. È lo strappo decisivo, con l’Ulm che questa volta non ha la forza per rientrare in partita e a 4’10” è la tripla di Cheickh Niang a far partire virtualmente i titoli di coda con la tripla del +10. Trento deve solo gestire e alla fine si impone per 76-68, con 24 punti di Devante Jones e 14 di DJ Steward, mentre da evidenziare i 7 punti di Diego Garavaglia con l’Ulm.