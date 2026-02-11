Basket: Reggio Emilia cade in casa del Bosna Sarajevo, ma è ai quarti di Fiba Europe Cup

Si è conclusa la seconda fase di Europe Cup per la Pallacanestro Reggiana, che chiudeva la seconda fase continentale ospite dei bosniaci del Bosna Sarajevo. Un match tra due formazioni che arrivavano all’appuntamento già certe della qualificazione ai quarti di finale, ma che si giocavano il primo posto in classifica, fondamentale per avere un percorso meno ostico nei playoff. Ecco come è andata.

Avvio di match all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre che rispondono colpo su colpo ai canestri avversari e non trovano mai il break per allungare. Così dopo una prima metà di quarto quasi in perfetta parità, ecco che il primo strappo arriva dai padroni di casa, che con un parziale di 7-0 allungano sul +5, primo vantaggio oltre il possesso nel match. Reagisce Reggio Emilia, che piazza un contro parziale e che con la tripla di Jaylen Barford a 17″ dalla fine passa in vantaggio per il 21-23 con cui si va al primo stop.

Parte meglio la squadra bosniaca a inizio secondo quarto, con un parziale di 12-2 che ribalta il discorso. Cerca di restare in partita Reggio Emilia con Echenique, ma risponde subito il Bosna Sarajevo che tocca la doppia cifra di vantaggio. Faticano gli ospiti, ma a 1’ dalla fine del primo tempo una tripla di Brown riporta Reggio a -6. Nel finale, però, riaccelera il Bosna e si va al riposo lungo sul 47-37.

Prova a scappare via il Bosna Sarajevo a inizio ripresa, ma Reggio Emilia risponde con un parziale di 7-0 che riporta gli ospiti ampiamente in singola cifra di svantaggio. Poco dopo metà quarto sono Thor e Williams a salire in cattedra ed emiliani che tornano a -2. Dontay Latrai Caruthers, però, permette ai padroni di casa di riallungare, anche se continua l’elastico e Rossato e Barford ricuciono parzialmente il gap. L’indisciplina, però, costa cara alla Pallacanestro Reggiana e si va all’ultimo stop con il Bosna Sarajevo in vantaggio 68-57.

Gestisce il vantaggio accumulato la squadra bosniaca nei primi minuti dell’ultimo quarto, mantenendo Reggio Emilia attorno alla doppia cifra di ritardo. Non ci riesce la squadra di Dimitris Priftis a riaprire la partita, che scorre via piano piano e alla fine il Bosna Sarajevo vince 85-71. Reggio Emilia chiude, così, al secondo posto il girone e avrà un quarto di finale più duro. Non bastano agli ospiti i 17 punti di Jaime Echenique, top scorer di giornata.