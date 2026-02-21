Basket: Ousmane Diop costretto a fermarsi, ennesimo infortunio in casa Olimpia Milano

Dietro la soddisfazione per aver vinto il quarto di finale di Coppa Italia contro Trieste, per l’Olimpia Milano c’è un altro momento davvero complesso da gestire, allo stato attuale delle cose, nell’avvicinamento al penultimo atto contro Brescia. Si è infatti infortunato Ousmane Diop, come comunicato dal club nella presentazione del match che vale come penultimo atto.

Diop, infatti, si è infortunato in virtù di uno stiramento ai flessori della coscia destra. La rivalutazione verrà effettuata nelle prossime due settimane, ma questo fa capire come, adesso, si riduca ancora la coperta vicino a canestro e dietro a Josh Nebo, un dato che va tenuto presente soprattutto in chiave Eurolega.

Nel quarto contro Trieste, Diop aveva realizzato 6 punti e catturato 6 rimbalzi in 19 minuti. Più in generale, in Serie A viaggia a 3,7 punti e 2,3 rimbalzi ad allacciata di scarpe in poco più di 10 minuti di medio impiego, ed è andato in doppia cifra nella trasferta di Cremona dello scorso 15 febbraio.

In Eurolega, invece, appena due partite disputate, con due punti all’attivo e il sostanziale fatto di rendersi utile quando la penuria di lunghi è stata particolarmente elevata in casa EA7, soprattutto a inizio stagione. Certo, proprio in una delle partite migliori, quella del giovedì sera, è arrivato anche il colpo in negativo.