Basket, Coppa Italia 2026: Milano fatica, ma batte Trieste e va in semifinale

Sarà Brescia-Milano la prima semifinale della Coppa Italia 2026 di basket che si sta giocando a Torino. All’Inalpi Arena di Torino, infatti, si è appena concluso il secondo quarto di finale che vedeva l’Olimpia sfidare Trieste per un posto tra le 4 regine del trofeo nazionale. Match equilibratissimo, dove protagonisti sono Shields da un lato e Ramsey dall’altro, ma sono i rimbalzi offensivi e la difesa alla fine a decidere i giochi.

Parte forte Trieste nei primissimi minuti, con le triple di Ruzzier e Uthoff che firmano il primo parziale di 8-2 per i friulani. Ma Milano reagisce subito, sale in cattedra Shields con una giocata da tre punti e una tripla per il parziale che vale il 10-8 per l’Olimpia. Ora si lotta punto a punto, con Shields che va in doppia cifra dopo solo 7 minuti di gioco, ma è la squadra di Poeta a dare il primo strappo andando sul +7 a 2’ dalla fine del primo quarto. Nel finale 5 punti di Guduric fanno scappare via Milano sul 29-19.

Ancora avvio fortissimo dei friulani anche nel secondo quarto e avvio perfetto di Brooks, che con due triple spinge i suoi fino al -3 contro una Milano che fatica a rientrare in campo dopo lo stop. Poi canestro e fallo subito da Ramsey e match che ritorna in perfetta parità e tutto da rifare per Bolmaro e compagni. Si torna in equilibrio, con Ramsey e Shields protagonisti, ed è soprattutto il giocatore di Trieste a far impazzire la difesa milanese e friulani che vanno sul +5. Risponde, però, il danese di Kansas City, anche se Ruzzier e compagni restano avanti e si va al riposo sul 49-46 per Trieste.

Due liberi di Nebo danno il via alla ripresa, dove le due squadre sbagliano molto, ma è Milano a trovare punti e a tornare sul +5 con un parziale di 8-0. Fallo tecnico a Brown, che viene graziato da una seconda penalità per le proteste, e si amplia il parziale meneghino con Bolmaro che firma il +8. Servono i liberi del solito Ramsey per sbloccare Trieste, con il numero 37 friulano che tiene in linea di galleggiamento i suoi. Uthoff e Ruzzier da oltre l’arco riportano Trieste a -4, poi ancora Uthoff firma il -2 a 90” dalla fine del terzo quarto. Guduric va fino in fondo e Milano va all’ultimo stop avanti 68-64.

Si sblocca Brooks a inizio ultimo quarto e Milano prova l’ennesima fuga di serata. Olimpia che va sul +9 a 7’ dalla sirena, ma subito risponde il solito Ramsey per tenere viva Trieste. Un fallo di Brown sulla tripla di Brooks gli costa un antisportivo che lo obbliga ad abbandonare il match, mentre dalla lunetta Brooks firma il +9. Poi è Nebo a mettere la firma sul match: schiacciata, rimbalzo offensivo, fallo subito e Milano che scappa via sul +11. Devono solo gestire i ragazzi di Peppe Poeta e, così, alla fine l’EA7 Emporio Armani Milano vince 94-86 e va in semifinale. Top scorer Shavon Shields con 28 punti, ma ci sono anche i 13 di LeDay, i 12 di Brooks e Guduric, ma anche i 42 rimbalzi di squadra, mentre per Trieste ci sono i 27 punti di Ramsey, i 16 di Uthoff e gli 11 di Brooks e Toscano Anderson.