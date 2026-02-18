Basket, la Germani Brescia supera Udine e raggiunge le semifinali della Coppa Italia 2026

È la Germani Brescia la prima squadra qualificata alle semifinali delle Final Eight Coppa Italia 2026. All’Inalpi Arena di Torino, la squadra lombarda è riuscita a superare 78-64 nel primo quarto di finale l‘Apu Udine, tornata dopo venti anni tra le migliori otto. La seconda forza del campionato ha condotto in testa tutta la partita, difendendosi nel migliore dei modi ai tentativi di rimonta friulani. Grandi protagonisti del match Amedeo Della Valle ed Andrea Calzavara con 17 punti.

I tre punti di Della Valle aprono il match prima della risposta di Udine firmata Christon. Alibegovic firma il -1 ma i canestri di Bilan e Ndour e la tripla di un Della Valle subito in palla valgono il momentaneo +8 Germani. I friulani subiscono il canestro di Ndour ma poi si riavvicinano con la tripla di Calzavara. Burnell e Cournooh non sbagliano da tre e nuovamente Calzavara firma il -12. Dopo 10′ il parziale recita 23-11 a fine primo quarto.

Il secondo quarto si apre con il parziale di 0-7 Udine che vale il -5. Ne segue un digiuno prolungato rotto solo dal canestro di Ndour. Ikangi risponde poi ancora Ndour in contropiede firma il +7 Germani. Christon tiene in piedi i friulani e la tripla di Calzavara firma il -4 virtuale. Rivers risponde dall’arco e con Burnell Brescia ritorna sul +11. Nel finale la sfida dalla lunetta premia i bresciani. All’intervallo lungo la Germani è ancora avanti 43-32.

Nella ripresa con i liberi di Della Valle Brescia si porta sul +13. Ndour infila quattro punti consecutivi e Bilan segna il +16 lombardo. Christon mette fine al digiuno di Udine e Calzavara firma il -11. Della Valle da tre non sbaglia, Calzavara tenta di riavvicinare l’APU e Dawkins segna il -12. Nel finale è ancora uno scatenato Della Valle a segnare la nuova tripla del +19. A fine terzo quarto la Germani è avanti 68-49.

Il botta e risposta dei minuti finali dell’ultima frazione viene rotto dalla tripla di Alibegovic che vale il -16. Poi Mekowulu ed ancora Alibegovic rimontano fino al -8 che rimette in discussione il match. Massinburg rompe il digiuno bresciano e con Burnell Brescia ritorna a respirare sul +12. Udine va in crisi e cerca canestri rapidi senza successo; dall’altra parte Rivers punisce in contropiede e chiude definitivamente la partita. Punteggio finale di 78-64 e vittoria Brescia che avanza in semifinale.