Basket, la Virtus Bologna piega la resistenza di Napoli e raggiunge Tortona in semifinale di Coppa Italia

La Virtus Bologna lotta per 40′ ma riesce a piegare la resistenza della Guerri Napoli nei quarti di finale della Coppa Italia di basket 2026! Le V-nere vincono per 83-73 soprattutto grazie ad una ripresa di grande sostanza, quando i campioni d’Italia hanno alzato il livello senza più concedere possibilità di rientrare ai partenopei. Ora per gli uomini di coach Dusko Ivanovic la sfida in semifinale contro la Bertram Derthona Tortona che ha battuto l’Umana Reyer Venezia nell’altro quarto di finale disputato quest’oggi.

Carsen Edwards decisivo con i suoi 24 punti, con 16 punti di Derrick Alston Jr. e 13 punti di un sempre efficace Saliou Niang – doppia doppia di ‘Momo’ Diouf con 10 punti e 14 rimbalzi, con Rasir Bolton top scorer per Napoli con 18 punti al pari di Ishmael El-Amin che mette a referto 16 punti ma non bastano ad evitare il ko.

Avvio micidiale di Napoli (0-5), con la Virtus che replica con un contro-parziale per pareggiare (5-5). La Guerri prova a mettere in difficoltà i campioni d’Italia prendendo un piccolo margine con Bolton da tre e un libero di Leonardo Totè (7-11), con Bolton che segna ancora dalla lunga distanza e in lunetta poco dopo per il +7 (9-16). Derrick Alston Jr. schiaccia per dare una scossa alla Virtus (11-18), con il 2/2 di Stefano Gentile a cronometro fermo e l’appoggio di Alston Jr. che chiudono il primo quarto sul 15-20.

Uno-due tutto italiano di Saliou Niang e ‘Momo’ Diouf in apertura di secondo quarto per il -1 Virtus (19-20), con Totè che appoggia per il +3 Napoli (19-22). Diouf mette la freccia per i bolognesi (23-22), con le due squadre che non arretrano di un centimetro e lottano punto a punto (27-26). Tripla di El-Amin e +4 Napoli (28-32), con il numero 5 partenopeo che va ancora a bersaglio dalla lunga distanza per il 28-35 con cui le due contendenti vanno negli spogliatoi per l’intervallo lungo.

Derrick Alston Jr. apre le marcature della ripresa (30-35), con Savion Flagg che ribatte prontamente dall’arco (30-38). La Virtus sembra aver ritrovato fluidità in attacco e piazza un break di 7-0 per mordere le caviglie alla Guerri (37-38), con coach Magro costretto a chiamare time-out. I bolognesi allungano il parziale e accarezzano la doppia cifra di vantaggio con Diouf e Edwards (47-38), con Flagg e Savion che battono un colpo per Napoli (47-43). Le V-nere ribattono prontamente con Vildoza da tre e Diarra da due (56-49), con la penetrazione di Vildoza e la tripla di El-Amin fissano il punteggio sul 58-54 dopo 30’.

Nella frazione conclusiva la Virtus conserva due possessi pieni di margine con Edwards e Niang (62-56), con il giocatore tricolore che appoggia per il +8 (66-58): altro time-out chiamato da coach Magro, con Bolton e Mitrou-Long che avvicinano nuovamente Napoli (68-64). Altro break bolognese di 5-0 con Alston Jr. e Edwards (75-66) a meno di tre minuti dalla sirena finale, con Simms dalla lunetta che prova a tenere viva la Guerri (75-68). Bomba di Alston Jr. e +12 (80-68), con i liberi di Edwards e l’appoggio di Bolton chiudono il match per l’83-73 con cui la Virtus Bologna batte Napoli e raggiunge Tortona in semifinale di Coppa Italia.