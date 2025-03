LIVE Paris-Olimpia Milano, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: trasferta fondamentale per i playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Paris-Olimpia Milano, trentesima giornata dell’Eurolega di basket 2025! E’ una sfida decisiva per entrambe le squadre sulla strada verso i playoff, ad una manciata di partite al termine della stagione regolare.

Da una parte l’EA7 Emporio Armani reduce dal successo importante per la classifica ma anche per il morale contro la Stella Rossa (80-82) che ha cancellato il ko precedente in casa contro il Fenerbahce Istanbul. I meneghini hanno un record di 16-13 al pari proprio dei balcanici, del Barcellona e del Paris avversario odierno che gli consente di rimanere in lizza per un posto in post-season. Coach Ettore Messina spera di ritrovare Nikola Mirotic, con Zach LeDay e Shavon Shields pronti a dare man forte per trascinare i compagni.

Il Paris Basketball cerca il pronto riscatto dopo la battuta d’arresto della settimana scorsa contro lo Zalgiris Kaunas (83-81) nonostante un vantaggio di venti lunghezze dilapidato complice anche la rimonta degli uomini di coach Andrea Trinchieri che non hanno mai mollato. 16-13 è il bilancio dei transalpini, con T.J. Shorts e Nadir Hifi che cercheranno le giocate per rispettare il fattore campo e continuare la corsa per i playoff. Sfida particolare per Maodo Lo che si ritrova di fronte il suo recente passato, con il playmaker campione del mondo con la Germania nel 2023 che ha difeso i colori milanesi nella passata stagione.

Palla a due che verrà alzata all’Adidas Arena di Parigi (Francia) alle ore 20:30. Diretta TV affidata alle telecamere di Sky Sport, con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport!