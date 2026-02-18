Basket, infortunio al piede per Niccolò Melli. Già operato, dovrà rimanere ai box per almeno 2 mesi

Si ferma, e non lo farà per poco tempo, Niccolò Melli. Il lungo azzurro, infatti, sarà costretto ad un lungo stop per colpa di un infortunio occorso durante il match valevole per i quarti di finale di Coppa di Turchia tra il suo Fenerbahce ed il Safiport Erokspor. Il classe 1991 ha riportato la frattura di un osso del piede destro che ha necessitato di un intervento immediato per risolvere la situazione.

Come ha comunicato lo stesso Fenerbahce per mezzo di una nota del club, Nick Melli è già stato sottoposto ad una operazione che è andata nella giusta direzione. I tempi di recupero, come detti, non saranno brevi. Si parla, infatti di almeno 6-8 settimane di stop per l’azzurro.

Nel comunicato ufficiale, il Fenerbahce ha spiegato: “Nicolò Melli, si è infortunato alla gamba destra durante la partita contro l’Erokspor di martedì 17 febbraio. Durante gli esami in ospedale è stata diagnosticata una frattura del metatarso. Il nostro atleta esperto è stato sottoposto oggi con successo a intervento chirurgico. Inviamo i nostri migliori auguri a Nicolò Melli e speriamo che si riprenda il prima possibile”.

Una tegola davvero notevole per la formazione turca che perderà l’esperienza e la qualità di Niccolò Melli per tutto il resto della regular season della Eurolega. Per coach Sarunas Jasikevicius, quindi, arriverà la necessità di cambiare il minutaggio dei propri lunghi in attesa del rientro del nostro portacolori.