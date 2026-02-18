Basket femminile, la Beretta Famila Schio si aggiudica gara-1 del derby di Eurolega contro la Reyer Venezia per i play-in

La Beretta Famila Schio fa saltare subito il fattore campo vincendo di misura contro una combattiva Umana Reyer Venezia per 66-68 nella gara-1 dei play-in dei quarti di finale per l’Eurolega di basket femminile 2025-2026! Dopo aver toccato anche il -10 nel terzo quarto le scledensi si sono ritrovate nella frazione conclusiva tentando il tutto per tutto, con la Reyer che non è riuscita a ribattere nei minuti finali cedendo così di un solo punto. Tra una settimana esatta le nostre due portacolori si ritrovano di fronte a campi invertiti (gara-2 al PalaRomare di Schio) per un posto nella Final Six di Saragozza (Spagna).

Jessica Shephard trascina le vicentine con 16 punti e 7 rimbalzi, al pari di Maria Conde che mette a referto 13 punti come Kitija Laksa – 10 punti e 5 assist di una sempre efficace Giorgia Sottana, con Kaila Charles che accarezza la doppia doppia (13 punti e 9 rimbalzi) per la Reyer ma non basta ad evitare il ko insieme ai 14 punti, 7 rimbalzi e 5 assist di una mai doma Joyner Holmes.

Uscita perfetta dai blocchi della Reyer (4-0), con Schio che piazza un contro-break di 9-0 firmato Conde-Shephard-Laksa (4-9). Uno-due di Cubaj per accorciare nuovamente (8-9), ma la Beretta Famila risponde e rimane a +5 (8-13). Un appoggio di Maria Conde e due liberi di Francesca Pan valgono il 12-15 con cui si chiude il primo quarto.

Nella seconda frazione l’Umana mette la freccia con due liberi della rientrante Matilde Villa e un piazzato di Ivana Dojkic (18-17), con le vicentine che pareggiano i conti poco dopo dall’arco con Maria Conde (22-22). Le oro-granata trovano un mini-parziale di 4-0 a metà quarto (30-26), con Giorgia Sottana che prova a suonare la carica da tre (32-29). La tripla di Dojkic e il sottomano di Shephard fissano il punteggio sul 35-33 all’intervallo lungo.

Ripresa che si apre con un break di 8-0 della Reyer (42-33), con coach Lapena Tortosa che ferma subito il gioco chiamando time-out: Shephard e Laksa provano a scuotere le compagne (44-38), con Cubaj e Holmes che portano le lagunari in doppia cifra di vantaggio (48-38). Schio non molla e si rifà sotto grazie a Shephard e Olbis Andre’ (50-44), con Martina Fassina che da due dà ossigeno a Venezia (55-46). Cinque punti in fila di Giorgia Sottana per tenere le ospiti in scia (55-51), con la virata di Martina Fassina e il sottomano di Olbis Andrè per il 57-53 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Polveri bagnate in avvio di quarto conclusivo, con le due squadre che hanno speso molte energie fisiche e mentali: Holmes muove il punteggio dopo quasi 3’ (59-53), con Schio che tenta il tutto per tutto e pareggia i conti con la bomba di Laksa (59-59) che costringe Andrea Mazzon a fermare il gioco per un minuto. Charles tiene avanti Venezia di un solo punto (63-62), con Keys e Charles che se ne danno a suon di bombe (66-65). Penetrazione di Costanza Verona e contro-sorpasso Schio (66-67) a meno di due minuti dal termine, con Laksa che trova il libero decisivo mentre Dojkic fallisce la tripla del sorpasso: finisce 66-68 al Taliercio in favore di Schio, che tra una settimana esatta al PalaRomare in gara-2 proverà a confermarsi per volare a Saragozza per la Final Six di Eurolega.