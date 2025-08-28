LIVE Italia-Grecia, Europei basket 2025 in DIRETTA: esordio da brividi contro i fratelli Antetokounmpo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Grecia, Europei di basket 2025! Inizi il cammino degli azzurri nella rassegna continentale, con la Nazionale del Belpaese inserita nel gruppo C ribattezzato come il ‘girone della morte’ data la presenza degli ellenici e della Spagna di Sergio Scariolo campione in carica.

I ragazzi del CT Gianmarco Pozzecco vogliono arrivare il più lontano possibile in questo EuroBasket 2025, con Simone Fontecchio e compagni che puntano a superare il raggruppamento che oltre alla Grecia include anche la Spagna campione in carica. Danilo Gallinari vuole congedarsi al meglio dalla Nazionale, con Darius Thompson inserito nei meccanismi del coach giuliano mentre Matteo Spagnolo e Marco Spissu guideranno l’attacco tricolore.

La Grecia ritrova l’Italia nella prima fase all’Europeo così come nel 2022 quando si giocò al Forum di Assago (Milano). In panchina ora siede un fuoriclasse da giocatore ovvero Vassilis Spanoulis, mentre in campo la stella è senza ombra di dubbi Giannis Antetokounmpo. Thomas Walkup a dettare i ritmi di gioco, con Kostas Sloukas e Papanikolau a dare il loro contributo da veterani.

Inizio del match previsto alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol (Cipro) questa sera alle 20:30 ora italiana, con la diretta TV garantita in chiaro da Rai 2 HD e per gli abbonati da Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 209). Diretta streaming affidata invece a RaiPlay, SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport di Italia-Grecia!