Dove vedere in tv la Coppa Italia 2026 di basket: orari dai quarti alla finale, programma, streaming

Si fermano il massimo campionato italiano e le coppe europee di basket e questa settimana all’Inalpi Arena di Torino va in scena la Final Eight di Coppa Italia 2026. Le migliori otto formazioni del girone d’andata della Serie A si affronteranno tra mercoledì e giovedì nei quarti di finale, dalle quali usciranno le quattro squadre che nel weekend si giocheranno il titolo.

Si parte mercoledì 18 febbraio alle ore 18, quando sul parquet scendono Brescia e Udine. I lombardi sono i favoriti della vigilia, anche se non stanno passando un ottimo momento di forma e la neopromossa formazione friulana sogna il colpaccio. Alle 20.45 è la volta di Milano e Trieste, con l’Olimpia che è chiamata a continuare la corsa verso il secondo titolo stagionale, con Trieste che invece a sorpresa si presenta a Torino dopo l’esonero di coach Israel Gonzalez e sarà l’incognita del torneo.

Giovedì 19 febbraio, invece, alle 18 è la volta della sfida tra Venezia e Tortona, sulla carta il match più equilibrato del lotto. Le due formazioni occupano rispettivamente la quarta e la quinta posizione in campionato ed è difficile trovare una vera favorita alla vigilia. I quarti di finale si chiudono, infine, alle 20.45 quando la Virtus Bologna ospita Napoli. I bolognesi sono primi in classifica, hanno ormai detto virtualmente addio ai sogni europei, e la Coppa Italia è il primo obiettivo. Di contro, dopo un ottimo girone d’andata, Napoli è reduce da cinque sconfitte negli ultimi sei turni di campionato e arriva a Torino con gli sfavori del pronostico.

Le quattro sfide dei quarti di finale si disputeranno all’Inalpi Arena di Torino mercoledì e giovedì, con la palla a due alle 18.00 e alle 20.45. Diretta tv su Sky Sport Basket e in streaming su SkyGO, Now TV e – gratuitamente – su LBATV.

CALENDARIO QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA BASKET

Mercoledì 18 febbraio

Ore 18.00 — Brescia-Udine – Diretta tv su Sky Sport Basket

Ore 20.45 — Milano-Trieste – Diretta tv su Sky Sport Basket

Giovedì 19 febbraio

Ore 18.00 — Venezia-Tortona – Diretta tv su Sky Sport Basket

Ore 20.45 — Bologna-Napoli – Diretta tv su Sky Sport Basket

PROGRAMMA QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA BASKET: DOVE SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, LBATV (gratis)