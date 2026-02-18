Coppa Italia basket 2026 oggi: orari quarti di finale 18 febbraio, tv, streaming

Si alza il sipario sulla Final Eight della Coppa Italia di basket 2025-2026! Oggi mercoledì 18 febbraio all’Inalpi Arena di Torino sono in programma i primi due quarti di finale mentre gli altri due si disputeranno domani giovedì 19 febbraio.

Ad inaugurare la kermesse torinese saranno alle ore 18:00 la Germani Brescia e l’APU Old Wild West Udine, con le due squadre che si sono incrociate poche settimane fa in campionato dando vita ad una sfida molto equilibrata decisa dalla tripla di Amedeo Della Valle sulla sirena finale (83-80). La Leonessa ha già vinto una volta la Coppa Italia nel 2023 – unico trofeo societario – per cui punta a centrare il bis.

Alle ore 20:45 toccherà invece all’EA7 Emporio Armani Milano affrontare la Pallacanestro Trieste, con i giuliani che hanno esonerato coach Israel Gonzalez – affidando la panchina all’assistente Francesco Taccetti – nonostante la vittoria casalinga di sabato sera contro la Guerri Napoli (110-84). L’Olimpia vuole tornare a sollevare la Coppa Italia a tre anni di distanza dall’ultimo successo datato 2022 dopo aver perso due finali consecutive nel 2024 contro Napoli e nel 2025 contro Trento.

Di seguito andiamo a riepilogare il programma e gli orari delle due sfide valevoli per i quarti di finale previste quest’oggi nella splendida cornice dell’Inalpi Arena di Torino. La diretta tv sarà affidata a Sky Sport Basket (canale 205), mentre la diretta streaming sarà disponibile gratuitamente per tutti su LBA TV e per gli abbonati su SkyGO e Now TV.

CALENDARIO COPPA ITALIA BASKET 2026 OGGI

Mercoledì 18 febbraio

Quarti di finale

Ore 18:00 Germani Brescia-APU Old Wild West Udine – Diretta tv su Sky Sport Basket (Canale 205)

Ore 20:45 EA7 Emporio Armani Milano-Pallacanestro Trieste – Diretta tv su Sky Sport Basket (Canale 205)

PROGRAMMA QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA BASKET 2026 OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: LBA TV (gratuitamente), SkyGO e Now TV (abbonati)