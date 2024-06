Basket, l’Italia vince in Spagna dopo un supplementare. Gallinari ancora protagonista

Tra una settimana si giocherà per il sogno olimpico, ma l’Italia arriverà a Porto Rico con tanta fiducia e nelle migliori condizioni dopo le due brillanti vittorie in amichevole. Dopo il successo contro la Georgia, arriva anche quello prestigioso a Madrid contro la Spagna. Gli azzurri si impongono dopo un tempo supplementare per 87-84 al termine di una buonissima prestazione da parte della squadra di Pozzecco, che ha giocato un ottimo secondo tempo.

Ancora una volta è Danilo Gallinari il principale protagonista tra le fila azzurre, con il Gallo che mette a referto 16 punti. Molto importanti anche i 14 punti di Marco Spissu (con 6 assist) e i 12 di Stefano Tonut. Nove punti per Petrucelli, otto per Pajola, Melli, Polonara e Mannion. Alla Spagna non è bastato un Willy Hernangomez da 23 punti.

Super avvio degli azzurri con la tripla di Melli che vale addirittura il 10-1 al tabellone. Dopo una partenza a rilento, la Spagna si accende e accorcia con Juancho Hernangomez e Garuba (12-10). L’attacco azzurro dopo il brillante inizio si blocca, ma comunque la squadra di Pozzecco riesce a chiudere avanti alla prima sirena sul +4 (14-10).

Danilo Gallinari si iscrive alla partita con una tripla e poi anche Pajola si inventa il canestro del +6 (24-18). I padroni di casa reagiscono nuovamente e Brizuela pareggia i conti dalla lunetta. Il finale di quarto premia la formazione di Scariolo, con cinque punti consecutivi di Abrines, che permettono alla Spagna di andare negli spogliatoi in vantaggio (28-33).

Tripla di Spissu, risposta di Abrines e poi ancora tripla di Petrucelli ad aprire il secondo tempo. La Spagna torna ancora sul +6, ma è sempre Spissu a dimezzare nuovamente lo svantaggio. Uno scatenato Abrines e poi Nunez bruciano la retina dall’arco, con le triple che valgono il +9 (39-48). Nel finale di quarto prima Polonara e poi Mannion guidano la reazione azzurra, con l’Italia che si trova sul -4 prima degli ultimi dieci minuti (50-54).

L’intensità della partita cresce notevolmente e con lei anche i contatti, a volte un po’ proibiti in difesa, con gli arbitri che lasciano correre molto. Pajola è clamoroso in difesa e le triple di Polonara e Mannion tengono l’Italia sul -1 (57-58). Il finale è palpitante e la Spagna sembra costruire l’allungo decisivo con Willy Hernangomez (61-68), ma l’Italia trova tre triple consecutive con Gallinari, Tonut e Spissu e pareggia ad un minuto dalla fine (70-70). La difesa azzurra è eccezionale e poi l’Italia costruisce una fantastica azione che porta Tonut a segnare la tripla dall’angolo del sorpasso a 15 secondi dalla fine. Con Sergio Llull non è mai finita, però, perchè il campione del Real punisce la scelta dell’Italia di non far fallo. Agli azzurri restano 9 secondi per vincere, ma sia Tonut sia Gallinari non riescono a segnare. Si va ai supplementari!

Il supplementare si apre con il 5-0 firmato Gallinari-Spissu, ma anche con l’espulsione di Melli per un secondo tecnico dovuto ad un flopping decisamente inventato dagli arbitri. L’Italia tocca anche il +7 (84-77), ma la Spagna non molla e torna sotto con la tripla di Aldama del -2. Pajola fa 1/2 e poi Willy Hernangomez fa -1. Spissu perde palla, ma la difesa azzurra si fa valere. Gallinari glaciale dalla lunetta e Brizuela non punisce gli azzurri dall’angolo. Vince l’Italia 87-84 e vola in Porto Rico con grande fiducia.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

SPAGNA – ITALIA 84-87 d.t.s (10-14, 23-14, 21-22, 19-23, 11-14)

Spagna: Pradilla 2, Fernandez 9, Lopez-Arostegui, Aldama 11, Brizuela 8, Diaz, W.Hernangomez 23, Garuba 2, Abrines 11, Llull 8, Nunez 3, J.Hernangomez 7, Parra, De Larrea

Italia: Mannion 8, Abass, Tonut 12, Gallinari 16, Melli 8, Ricci 4, Bortolani, Caruso, Polonara 8, Pajola 8, Petrucelli 9, Spissu 14