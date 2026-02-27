Basket femminile, sfide dirette per i playoff nel weekend della Serie A1

Si preannuncia un weekend decisivo per la Serie A femminile, con diversi scontri diretti che potrebbero segnare le gerarchie in chiave playoff. Si parte domani al Palaserradimigni di Sassari, dove la Dinamo ospita Roseto in un vero e proprio spareggio per la top 8, seguite dal big match tra Schio e Sesto San Giovanni, con le venete a caccia della ventesima vittoria consecutiva e le milanesi determinate a consolidare il loro posto tra le prime quattro. Sabato spazio al testacoda tra Campobasso e Battipaglia, mentre domenica saranno Broni e San Martino di Lupari a contendersi un passo cruciale verso i quarti, prima del confronto tra Brixia e Derthona, con entrambe le squadre chiamate a punti pesanti per migliorare la propria posizione in classifica.

Si parte domani pomeriggio al Palaserradimigni di Sassari, dove la Dinamo ospita Roseto, in quello che è un vero e proprio spareggio playoff, con le sarde attualmente settime, mentre le abruzzesi sono fuori dalla top 8, ma a soli due punti di distanza dalle dirette rivali. Nel tardo pomeriggio, poi, big match tra Schio e Sesto San Giovanni, con le venete a caccia della ventesima vittoria consecutiva, mentre le milanesi sognano il colpaccio per mettere un tassello importante nella corsa alla top 4.

Il sabato si chiude con Campobasso-Battipaglia, quasi un testacoda, con le padrone di casa attualmente terze, mentre le ospiti sono ultime, con solo due vittorie all’attivo. Domenica, invece, si parte con un altro scontro per i playoff, uno scontro diretto tra Broni e San Martino di Lupari, appaiate a 14 punti, appena dentro la top 8. Chi vince fa un passo decisivo verso la post-season, chi perde rischia di venir risucchiato nella corsa per arrivare ai quarti di finale. La giornata si chiude con Brixia-Derthona, con le bresciane chiamate a vincere per risalire la china, mentre le piemontesi vogliono provare ad avvicinare la top 4.

SERIE A FEMMINILE – ventunesima giornata

Dinamo Sassari – Panthers Roseto

Schio – Geas Sesto San Giovanni

Magnolia Campobasso – Battipaglia

Broni – San Martino di Lupari

Brixia Brescia – Derthona Tortona