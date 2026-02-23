Basket
Basket femminile, le migliori italiane della 20a giornata di Serie A1. Rosa Cupido trascina Battipaglia, Matilde Villa di nuovo decisiva per Venezia
La Serie A1 di basket femminile ha archiviato la ventesima giornata della regular season 2025-2026, con due soli turni da disputare prima dell’inizio dei playoff. Anche in questo weekend le giocatrici italiane si sono ben comportate con prestazioni anche decisive: andiamo a scoprirle quindi insieme.
9 punti di Giorgia Sottana e 7 di Olbis Andre’ nel successo esterno della Famila Wuber Schio contro l’Autosped BCC Derthona (57-65), con 13 punti di Anastasia Conte tra le fila delle piemontesi. Affermazione casalinga di misura della Geas Sesto San Giovanni sulla Dinamo Sassari (59-57) con 10 punti di Beatrice Attura – 5 punti di Anna Turel per le sarde. L’Umana Reyer Venezia rispetta il fattore campo contro la Logiman Broni (72-57) grazie anche ai 12 punti di una Matilde Villa che sembra aver già ripreso condizione dopo il lungo infortunio – segnale più che positivo anche in ottica Nazionale con il torneo pre-Mondiale di San Juan (Porto Rico) alle porte – e ai 10 punti di una sempre efficace Mariella Santucci, con 10 punti di Martina Crippa e 8 di Silvia Bolognesi per le neo-promosse.
Rosa Cupido trascina l’O.ME.P.S. Battipaglia contro la RMB Brixia (85-66) con ben 26 punti insieme ad Emilia Naddeo (8 punti), con Marzia Tagliamento ultima ad arrendersi per le bresciane con i suoi 27 punti. Rae Lin D’Alie contribuisce al successo dell’Alama San Martino di Lupari sulla People Strategy Panthers Roseto (75-63) con 12 punti al pari di Beatrice Del Pero (8 punti), con 9 punti di Beatrice Caloro tra le fila delle abruzzesi.